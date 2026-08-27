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27 августа, 14:51

«Афганец», «Мохорейс» и «Белограб»: Радио Судного дня выдало 25 сообщений после трёхдневной паузы

УВБ-76 передала двадцать пять сообщений после трёхдневной паузы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» снова передала голосовые сообщения. Среди прозвучавших слов были «Афганец» и «Мохорейс», следует из данных «УВБ-76 логи», который отслеживает активность станции.

Передачи «Пропитание» и «Механичный» прозвучали 27 августа в 16:49 мск. В 17:02 и 17:04 станция выдала ещё два сообщения со словомами «Распыленье» и «Лоскопар», через минуту добавив «Подвоз» и «Болограб».

Крайним сообщением оказалось слово «Облитерация», прозвучавшее в эфире в 17:17 по мск.

УВБ-76 большую часть времени транслирует характерный повторяющийся сигнал на коротких волнах. Иногда его прерывают голосовые передачи с отдельными словами и цифровыми комбинациями.

Смысл этих сообщений официально не раскрывается. Версия о том, что станция связана с «Радио Судного дня» и системой ядерного сдерживания, не имеет официального подтверждения.

«Курочка» и «Прегрешение»: «Жужжалка» заговорила после трёх дней тишины
«Курочка» и «Прегрешение»: «Жужжалка» заговорила после трёх дней тишины

Ранее УВБ-76 трижды вышла в эфир утром 24 августа, передав четыре кодовых слова: «Мыловар», «Должностной», «Белокурый» и «Шкеторинг». Сообщения прозвучали с 06:08 до 08:00 мск; назначение этих кодовых фраз не раскрывается.

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Дарья Денисова
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