«Курочка» и «Прегрешение»: «Жужжалка» заговорила после трёх дней тишины

Радиостанция УВБ-76, известная как Радио Судного дня или «Жужжалка», после трёхдневного перерыва передала сразу пять голосовых сообщений. Среди прозвучавших в эфире слов оказались «Подголосок», «Изофермент», «Прегрешение» и «Курочка», следует из данных «УВБ-76 логи», который отслеживает активность станции.

Первая передача прозвучала 27 августа в 06:56 мск — в эфире появилось слово «Подголосок». В 09:25 станция выдала двойное сообщение со словами «Кумотом» и «Люфтозил», а в 10:53 последовал «Изофермент».

Ещё две передачи зафиксировали с разницей всего в несколько минут. В 11:02 УВБ-76 передала комбинацию «ЗМО9» и слово «Залочех», а в 11:08 — двойное сообщение «Прегрешение» и «Курочка».

До этого голосовые сообщения со станции звучали 24 августа. Тогда наблюдатели зафиксировали слова «Мыловар», «Должностной», «Белокурый» и «Шкеторинг».

УВБ-76 представляет собой коротковолновую радиостанцию, которая большую часть времени транслирует характерный жужжащий сигнал, из-за чего получила неофициальное прозвище «Жужжалка». Значение передаваемых ею слов и цифровых комбинаций официально не раскрывается.

Подобные всплески активности УВБ-76 фиксировались уже неоднократно. В феврале 2026 года «Жужжалка» вышла в эфир после рекордной серии из 24 шифровок, а в июне после трёхдневного молчания передала слово «Ощупывание». При этом назначение станции и смысл голосовых сообщений официально не раскрываются, а попытки связать их с конкретными политическими или военными событиями остаются лишь версиями наблюдателей.