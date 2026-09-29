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Опубликовано 29 сентября, 07:43

Дата на пачке не приговор: когда можно есть продукты с истёкшим сроком годности

В Росбиотехе объяснили, когда можно есть продукты с истёкшим сроком годности

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Дата на упаковке не означает, что продукт испортится именно в этот день. Она показывает период, в течение которого производитель гарантирует безопасность при соблюдении условий хранения, рассказала старший преподаватель Росбиотеха Ксения Кузнецова.

Срок определяют лабораторными испытаниями. Образцы выдерживают при разных температурах, проверяют на бактерии, плесень и дрожжи, а также отслеживают изменения жиров и других показателей. При этом изготовитель закладывает дополнительный запас на реальные условия перевозки и хранения.

Поэтому еда иногда остаётся пригодной и после указанной даты, однако это не гарантирует её безопасность. Особенно осторожно эксперт советует относиться к мясу, мягким молочным продуктам и готовым салатам, где микроорганизмы способны быстро размножаться.

Сухие крупы, сахар и макароны обычно устойчивее благодаря небольшому содержанию влаги. Однако и они со временем могут прогоркать или портиться из-за насекомых. Герметичные консервы также относятся к продуктам длительного хранения.

Испортилась пища может и раньше срока. Частые перепады температуры, нарушение холодовой цепи или вскрытая упаковка ускоряют этот процесс.

«Дата на пачке учитывает идеальный сценарий», — подчеркнула Кузнецова в беседе с ТАСС.

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Ранее Life.ru рассказывал, почему нормальные запах и внешний вид ещё не гарантируют безопасность продукта. Некоторые опасные микроорганизмы не меняют привычные органолептические свойства еды, поэтому ориентироваться только на них нельзя.

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Владимир Озеров
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