Дата на пачке не приговор: когда можно есть продукты с истёкшим сроком годности

Дата на упаковке не означает, что продукт испортится именно в этот день. Она показывает период, в течение которого производитель гарантирует безопасность при соблюдении условий хранения, рассказала старший преподаватель Росбиотеха Ксения Кузнецова.

Срок определяют лабораторными испытаниями. Образцы выдерживают при разных температурах, проверяют на бактерии, плесень и дрожжи, а также отслеживают изменения жиров и других показателей. При этом изготовитель закладывает дополнительный запас на реальные условия перевозки и хранения.

Поэтому еда иногда остаётся пригодной и после указанной даты, однако это не гарантирует её безопасность. Особенно осторожно эксперт советует относиться к мясу, мягким молочным продуктам и готовым салатам, где микроорганизмы способны быстро размножаться.

Сухие крупы, сахар и макароны обычно устойчивее благодаря небольшому содержанию влаги. Однако и они со временем могут прогоркать или портиться из-за насекомых. Герметичные консервы также относятся к продуктам длительного хранения.

Испортилась пища может и раньше срока. Частые перепады температуры, нарушение холодовой цепи или вскрытая упаковка ускоряют этот процесс.

«Дата на пачке учитывает идеальный сценарий», — подчеркнула Кузнецова в беседе с ТАСС.

Ранее Life.ru рассказывал, почему нормальные запах и внешний вид ещё не гарантируют безопасность продукта. Некоторые опасные микроорганизмы не меняют привычные органолептические свойства еды, поэтому ориентироваться только на них нельзя.