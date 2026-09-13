«Давайте вместе менять мир»: Путин обратился к участникам Международного фестиваля молодёжи на Урале

Президент России Владимир Путин обратился к участникам Международного фестиваля молодёжи, который проходит в Екатеринбурге. Российский лидер призвал молодых людей из разных стран объединять усилия ради создания открытого и справедливого мира.

Путин обратился к участникам Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге. Видео © Life.ru

«Где, как не здесь, в одном из главных центров индустриального, культурного и интеллектуального наследия России, молодым лидерам разных стран обсуждать то, как меняется наша жизнь с приходом новых технологий, каким должен быть мир будущего», — сказал российский лидер в видеообращении на открытии фестиваля.

Президент отдельно подчеркнул, что развитие технологий не должно менять базовые принципы отношения к человеку. По его мнению, личность должна оставаться главным ориентиром независимо от внешних обстоятельств. Глава государства отметил, что судьба человека не должна зависеть от его гражданства, финансового положения, социального статуса или происхождения.

Кроме того, Путин заявил о праве народов самостоятельно определять собственный путь развития. Он также высказался за равный доступ людей к необходимым ресурсам.

«К этому мы стремимся, за это боремся, об этом мечтаем. Если вы разделяете эти стремления, давайте вместе менять мир. Будем рады тем, кто решит присоединиться к нашим проектам в России», — отметил президент.

В завершение обращения Путин пожелал участникам фестиваля продолжить эту работу и в своих странах, создавая общий новый, открытый и справедливый мир.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге стартовала детская программа Международного фестиваля молодёжи. Участники приехали более чем из 100 стран мира, а организатором программы выступило «Движение Первых». Старт программе дало театрализованное шоу «Голоса большого мира» в «Доме Первооткрывателей». Девизом фестиваля в этом году стала фраза «Следуй за мечтой».