Дайверы нашли на Валааме шкатулку с украшениями, лежавшую на дне с 1940 года

Деревянную шкатулку с украшениями обнаружили дайверы в судне Valamon Luostari, затонувшем у Валаама 86 лет назад. О находке в беседе с RG.ru рассказал руководитель орловского клуба подводного плавания «Диво» Сергей Куликов.

По его словам, судно лежит на десятиметровой глубине в Никоновской бухте после авианалёта 22 января 1940 года. Во время обследования прежде не изученной каюты участники экспедиции заметили нишу, напоминающую встроенный шкаф. Внутри оказалась деревянная шкатулка с надписью Valamo.

Фото © VK / Дайвинг клуб подводного плавания «Диво»

После подъёма в ней нашли четыре золотых кольца, запонку и несколько других предметов. Среди украшений были брошь в форме венка из золочёной филиграни и золотая брошь с голубой эмалью и жемчужиной.

Однако особенно сильное впечатление на команду произвели сапоги на нижней полке. Они стояли парой, носками к стене, словно владелец недавно снял их и собирался вернуться. Предположительно, каюта принадлежала капитану, но его имя пока установить не удалось.

Перед Зимней войной судно передали из ведения монастыря финскому флоту. Во время пожара с него успели спасти судовой журнал, однако местонахождение документа до сих пор неизвестно. Все обнаруженные предметы передали монастырскому музею во Владимирском скиту.

Ранее у британского побережья дайверы обнаружили остатки средневекового города Шипден, ушедшего под воду около 700 лет назад. Исследователи зафиксировали примерно 25 рукотворных объектов, включая массивные конструкции из кремня.