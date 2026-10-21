Даже бокал — это много: Как маленькие дозы алкоголя незаметно разрушают организм

Даже 50–100 миллилитров вина каждый день нельзя считать безвредной привычкой. Регулярное употребление небольших порций спиртного повышает риск серьёзных заболеваний и может постепенно привести к зависимости. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Медик напомнил, что Всемирная организация здравоохранения не признаёт существования безопасной дозы алкоголя. Этанол относится к канцерогенам, а его употребление связано с повышенным риском рака пищевода, молочной железы, печени и кишечника. Причём вероятность развития онкологических заболеваний увеличивается по мере роста количества выпитого.

От ежедневного употребления спиртного страдает и печень. По словам Умнова, жировая болезнь может долго развиваться без заметных симптомов. Одновременно алкоголь способен повышать артериальное давление и увеличивать вероятность нарушений сердечного ритма, включая фибрилляцию предсердий, которая, в свою очередь, связана с риском инсульта.

Ещё одна опасность заключается в постепенном формировании зависимости. Человек привыкает к ежедневной порции спиртного, перестаёт воспринимать её как проблему и со временем может незаметно увеличивать дозировку. В результате безобидный на первый взгляд ритуал превращается в устойчивую привычку, от которой становится всё сложнее отказаться.

Кроме того, регулярное употребление алкоголя может отрицательно сказываться на качестве сна, памяти и концентрации внимания. Организм испытывает дополнительную нагрузку, даже если человек не ощущает выраженного опьянения.

Главное заблуждение, по мнению специалиста, заключается в попытке разделить употребление алкоголя на полностью безопасное и опасное. На самом деле речь идёт о разной степени риска: чем чаще и больше человек пьёт, тем выше вероятность негативных последствий для здоровья.