Даже Деду Морозу нужно чудо: Какое желание он хотел бы исполнить для всех россиян
Дед Мороз из Великого Устюга назвал мир во всём мире своим главным желанием
Обложка © VK / Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге
Даже у главного новогоднего волшебника страны есть мечта, которую невозможно положить под ёлку или завернуть в праздничную упаковку. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга признался, что больше всего хотел бы увидеть мир во всём мире. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
Сказочный персонаж ответил на вопрос журналистов о том, какое единственное желание он мог бы исполнить для всех жителей России. По словам зимнего волшебника, сейчас есть нечто гораздо более важное, чем подарки, праздничные сюрпризы и личные просьбы.
«Самое главное моё желание, мечта — чтобы во всём мире наступил мир», — заявил Дед Мороз.
Ранее Life.ru писал, что Дед Мороз рассказал о самом заветном желании бойцов СВО. По словам волшебника, военнослужащие мечтают не о подарках, а о возможности встретить Новый год дома, рядом с родными. Дети из Донбасса, как выяснилось, тоже обращаются к нему с одной общей просьбой — чтобы наконец наступил мир.