Даже у главного новогоднего волшебника страны есть мечта, которую невозможно положить под ёлку или завернуть в праздничную упаковку. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга признался, что больше всего хотел бы увидеть мир во всём мире. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

Сказочный персонаж ответил на вопрос журналистов о том, какое единственное желание он мог бы исполнить для всех жителей России. По словам зимнего волшебника, сейчас есть нечто гораздо более важное, чем подарки, праздничные сюрпризы и личные просьбы.

«Самое главное моё желание, мечта — чтобы во всём мире наступил мир», — заявил Дед Мороз.