Бойцы СВО чаще всего просят Деда Мороза о возможности встретить Новый год дома, рядом с родными. Об этом Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал журналистам, сообщает ТАСС.

«Обращаются ко мне бойцы. Просят они <…> встретить самый любимый праздник — Новый год — в кругу своей семьи», — поделился зимний волшебник.

Об этом он рассказал 18 ноября, в свой день рождения. В этот день Дед Мороз провёл пресс-конференцию в Российской государственной детской библиотеке в Москве, где отвечал на вопросы журналистов и детей.

Отдельно новогодний волшебник рассказал о пожеланиях ребят из Луганска, Алчевска и Донецка. По его словам, дети из этих городов прежде всего мечтают о прекращении конфликта и наступлении мира.

«Ребятня просит в один голос, <…> чтобы наступил мир», — отметил Дед Мороз.

При этом привычные новогодние желания тоже никуда не исчезли. Дети продолжают просить сладкие подарки и современные электронные игрушки. Некоторые обращаются к волшебнику лично во время его путешествий, а другие отправляют письма.

Среди таких просьб немало пожеланий здоровья родным и близким, особенно бабушкам и дедушкам. Сам Дед Мороз признался, что тоже мечтает о мире во всём мире, здоровье детей и возможности для каждой семьи встретить Новый год вместе.

День рождения главного зимнего волшебника традиционно отмечают 18 ноября. Праздник зародился в Великом Устюге Вологодской области в 2005 году. В 2026-м основные торжества в его вотчине запланированы на 21 ноября: там пройдёт большой фестиваль «Мороз-фест».

Ранее Life.ru подсчитал, сколько стоит исполнить самые популярные желания детей в 2026 году. Среди подарков, которые просят у Деда Мороза, оказались игрушечные машинки, куклы, конструкторы, игровые приставки и смартфоны. При этом желания заметно различаются в зависимости от возраста: малыши чаще выбирают игрушки, а подростки — современные гаджеты.