Родителям не стоит настаивать на письмах Деду Морозу, если ребёнок уже начинает сомневаться в существовании сказочного волшебника. Подводить его к отказу от этой традиции нужно постепенно, а не накануне Нового года. Об этом Life.ru рассказала детский и семейный нейропсихолог Кира Макарова.

В преддверии новогодних праздников эксперт объяснила, что дети обычно и сами начинают догадываться, кто на самом деле приносит подарки. Поэтому взрослым не стоит бесконечно поддерживать сказку, особенно когда ребёнок уже вступает в подростковый возраст.

Макарова напомнила о кризисе семи лет, во время которого у ребёнка формируются новые психологические механизмы, позволяющие лучше понимать социальные правила. По её мнению, после этого этапа дети уже вполне способны самостоятельно разобраться, что Дед Мороз — сказочный персонаж. Родителям достаточно ненавязчиво упоминать об этом в обычных разговорах, не устраивая специального разоблачения перед праздником.

«Родители должны стимулировать это взросление и делать всё, чтобы ребёнок хотел вырасти, а не развивать в нём инфантилизм», — подчеркнула нейропсихолог.

При этом специалист предостерегла от ситуации, когда сами родители продолжают требовать письма Деду Морозу даже от 12-летнего подростка. Понимая условность происходящего, ребёнок может начать заказывать очень дорогие гаджеты, ставя взрослых в неловкое положение.

Если же ребёнок продолжает верить в необходимость писем, Макарова советует мягко намекнуть, что он уже вырос из этой традиции. Главное — не превращать разговор в ультиматум. Взросление происходит постепенно, и задача родителей, по мнению психолога, заключается в том, чтобы поддерживать самостоятельность ребёнка.

В нашей психике существуют определённые кризисы, которые помогают нам становиться взрослее и развиваться. Один из них — это кризис семи лет, когда ребёнок получает новообразования в психике, помогающие ему ориентироваться в социуме согласно практически взрослым правилам. Пережив этот кризис, ребёнок становится вполне адекватен и способен принимать взрослые правила. На уровне Деда Мороза он точно способен разобраться самостоятельно. Поэтому можно намекать ребёнку, что это всё-таки сказочный персонаж: поиграли в игры — и хватит. Кира Макарова нейропсихолог