Говорят, он не настоящий!: Что будет, когда ребёнок узнает правду про Деда Мороза
Детский психолог объяснила Лайфу, что делать, если ребёнок разоблачил новогодний обман, как избежать обиды и недоверия.
Что будет, когда ребёнок узнает правду про Деда Мороза. Обложка © Shutterstock
"Без подарков никого не оставлю, мои хорошие. У меня для этого есть волшебное время — новогодняя ночь, тот момент, когда часы бьют 12 раз" — успокоил нас всех волшебник из Великого Устюга. А если вдобавок придёт от него письмо с фирменной печатью — сказка поистине оживает.
И всё-таки — правильно ли мы поступаем? Это обман или проявление заботы? Детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова уверена: всё правильно, потому что новогодняя сказка очень полезна для детей.
— Мы правильно делаем, что создаём сказку, потому что ребёнок верит в чудо и надеется, что, даже когда ничего не получается, у него появятся силы — и вдруг всё удастся. То есть это даёт дополнительную веру в успех. Ребёнок маленький, он думает: "Ну что я, такой маленький, могу сделать? А вместе с Дедом Морозом я такой большой, я такой сильный". И даже когда родители не делают того, что хочет ребёнок, — ничего, зато Дед Мороз сделает, — рассказала она.
Вера в Деда Мороза не только развивает воображение, но и создаёт для ребёнка великолепную мотивацию, подчеркнула специалист.
— Мы формируем мотивацию через цель. А когда ребёнок маленький, то этой целью может быть угодить Деду Морозу. По сути, что такое Дед Мороз? Ребёнок должен трудиться, и в конце года он получает подарок за то, что он молодец, он поставил перед собой цель — и достиг её. Цель сначала такая — вести себя хорошо, добиваться каких-то детских достижений, хорошо учиться. Родители говорят: "Мы тебя любим любого". А Дед Мороз смотрит по успехам, — объяснила психолог.
Несколько лет назад учёный из британского Эксетерского университета Кристофер Бойл выразил мнение, что разыгрывание новогодней сказки не что иное, как глобальная иллюзия, а чтобы поддерживать её, приходится говорить детям неправду и из-за этого многим рисковать. Сегодня ребёнок перестал верить в Деда Мороза, а завтра перестанет верить в родителей.
Если родители способны лгать о чём-то столь особенном и волшебном, можно ли полагаться на них как на хранителей мудрости и истины (наряду с Google в наше время, конечно же)?
Неправда о Деде Морозе может испортить отношения между ребёнком и родителями, считает Бойл. По его мнению, обнаружив истинное положение дел, дети могут перестать верить взрослым в других вещах и начать размышлять о том, в чём ещё мама и папа могли их обманывать.
Все дети должны рано или поздно понять, что их родители открыто и последовательно лгали им на протяжении многих лет. Если взрослые лгали о Санте, хотя это делалось из лучших побуждений, что ещё может оказаться ложью?
Однако Наталья Наумова считает, что всё зависит от того, как родители поведут себя после "разоблачения" и как у них до этого складывались отношения с детьми.
— Самое главное, даже если ребёнок рассекретил родителей, дать ему понять, что его любят, он им нужен, он самая большая ценность для них. Родители могут сказать: "Мы тебя очень любим и хотели для тебя создать сказку, чтобы ты жил в радости", — пояснила Наталья Наумова.
А насчёт недоверия — по наблюдениям психолога, ситуация парадоксальна: те, кто из года в год старательно придумывает способы волшебного появления подарка во время боя курантов, как раз не обманщики и не жулики, и ребёнок это прекрасно чувствует.
— Как правило, именно надёжные люди играют в игру про Деда Мороза. Ненадёжные достаточно быстро сдаются и сообщают всю правду, они не понимают смысла всех этих тайн. Причём, по статистике, это чаще бывают мужчины, так совпадает. А ребёнок за годы жизни с родителями понимает, что и от кого можно ждать, и он понимает, с какой целью что-то делают родители — чтобы обмануть или чтобы порадовать, — отметила специалист.
Преподаватель Сеченовского университета кандидат психологических наук Арег Мкртычан в свою очередь уверен, что во многих случаях подросшие дети на самом деле давно уже понимают, откуда на самом деле появляются новогодние подарки, — просто не признаются.
— Часто современные дети поддерживают миф про Деда Мороза, чтобы не огорчать родителей своей информированностью. Поэтому правда о Деде Морозе не столь опасна, как думают родители! И порой подарки от родителей воспринимаются куда благодарнее, так как дети видят реальных людей, приложивших усилия, чтобы создать им праздник, а не анонимных мифических персонажей, — сказал он.
Эксперты отмечают, что довольно часто из-за раскрытия новогодней тайны больше расстраиваются родители, а не дети. Взрослым приятно слышать из детской ликование по поводу найденных в "валенке" конфет, а сам ребёнок в основном воспринимает ситуацию как данность: если подарок от Деда Мороза — здорово, если от родителей — тоже неплохо. Подарок-то настоящий.