Говорят, он не настоящий!: Что будет, когда ребёнок узнает правду про Деда Мороза Детский психолог объяснила Лайфу, что делать, если ребёнок разоблачил новогодний обман, как избежать обиды и недоверия. 31 декабря, 01:15 Что будет, когда ребёнок узнает правду про Деда Мороза. Обложка © Shutterstock

"Без подарков никого не оставлю, мои хорошие. У меня для этого есть волшебное время — новогодняя ночь, тот момент, когда часы бьют 12 раз" — успокоил нас всех волшебник из Великого Устюга. А если вдобавок придёт от него письмо с фирменной печатью — сказка поистине оживает.

И всё-таки — правильно ли мы поступаем? Это обман или проявление заботы? Детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова уверена: всё правильно, потому что новогодняя сказка очень полезна для детей.

— Мы правильно делаем, что создаём сказку, потому что ребёнок верит в чудо и надеется, что, даже когда ничего не получается, у него появятся силы — и вдруг всё удастся. То есть это даёт дополнительную веру в успех. Ребёнок маленький, он думает: "Ну что я, такой маленький, могу сделать? А вместе с Дедом Морозом я такой большой, я такой сильный". И даже когда родители не делают того, что хочет ребёнок, — ничего, зато Дед Мороз сделает, — рассказала она.

Вера в Деда Мороза не только развивает воображение, но и создаёт для ребёнка великолепную мотивацию, подчеркнула специалист.

— Мы формируем мотивацию через цель. А когда ребёнок маленький, то этой целью может быть угодить Деду Морозу. По сути, что такое Дед Мороз? Ребёнок должен трудиться, и в конце года он получает подарок за то, что он молодец, он поставил перед собой цель — и достиг её. Цель сначала такая — вести себя хорошо, добиваться каких-то детских достижений, хорошо учиться. Родители говорят: "Мы тебя любим любого". А Дед Мороз смотрит по успехам, — объяснила психолог.

Несколько лет назад учёный из британского Эксетерского университета Кристофер Бойл выразил мнение, что разыгрывание новогодней сказки не что иное, как глобальная иллюзия, а чтобы поддерживать её, приходится говорить детям неправду и из-за этого многим рисковать. Сегодня ребёнок перестал верить в Деда Мороза, а завтра перестанет верить в родителей.

Если родители способны лгать о чём-то столь особенном и волшебном, можно ли полагаться на них как на хранителей мудрости и истины (наряду с Google в наше время, конечно же)? Кристофер Бойл Профессор Эксетерского университета

Неправда о Деде Морозе может испортить отношения между ребёнком и родителями, считает Бойл. По его мнению, обнаружив истинное положение дел, дети могут перестать верить взрослым в других вещах и начать размышлять о том, в чём ещё мама и папа могли их обманывать.

Все дети должны рано или поздно понять, что их родители открыто и последовательно лгали им на протяжении многих лет. Если взрослые лгали о Санте, хотя это делалось из лучших побуждений, что ещё может оказаться ложью? Кристофер Бойл Профессор Эксетерского университета

Однако Наталья Наумова считает, что всё зависит от того, как родители поведут себя после "разоблачения" и как у них до этого складывались отношения с детьми.

— Самое главное, даже если ребёнок рассекретил родителей, дать ему понять, что его любят, он им нужен, он самая большая ценность для них. Родители могут сказать: "Мы тебя очень любим и хотели для тебя создать сказку, чтобы ты жил в радости", — пояснила Наталья Наумова.

А насчёт недоверия — по наблюдениям психолога, ситуация парадоксальна: те, кто из года в год старательно придумывает способы волшебного появления подарка во время боя курантов, как раз не обманщики и не жулики, и ребёнок это прекрасно чувствует.

— Как правило, именно надёжные люди играют в игру про Деда Мороза. Ненадёжные достаточно быстро сдаются и сообщают всю правду, они не понимают смысла всех этих тайн. Причём, по статистике, это чаще бывают мужчины, так совпадает. А ребёнок за годы жизни с родителями понимает, что и от кого можно ждать, и он понимает, с какой целью что-то делают родители — чтобы обмануть или чтобы порадовать, — отметила специалист.

Преподаватель Сеченовского университета кандидат психологических наук Арег Мкртычан в свою очередь уверен, что во многих случаях подросшие дети на самом деле давно уже понимают, откуда на самом деле появляются новогодние подарки, — просто не признаются.

— Часто современные дети поддерживают миф про Деда Мороза, чтобы не огорчать родителей своей информированностью. Поэтому правда о Деде Морозе не столь опасна, как думают родители! И порой подарки от родителей воспринимаются куда благодарнее, так как дети видят реальных людей, приложивших усилия, чтобы создать им праздник, а не анонимных мифических персонажей, — сказал он.

Эксперты отмечают, что довольно часто из-за раскрытия новогодней тайны больше расстраиваются родители, а не дети. Взрослым приятно слышать из детской ликование по поводу найденных в "валенке" конфет, а сам ребёнок в основном воспринимает ситуацию как данность: если подарок от Деда Мороза — здорово, если от родителей — тоже неплохо. Подарок-то настоящий.

Авторы Адель Романенкова