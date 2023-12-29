Психолог дала совет на случай, если ребёнок заказал у Деда Мороза слишком дорогой подарок Психолог Макарова объяснила, что дети не должны считать Деда Мороза божеством 29 декабря, 14:37 Психолог объяснила, что делать, если ребёнок попросил дорогой подарок на Новый год. Обложка © Shutterstock

Иногда дети просят у Деда Мороза очень дорогой подарок. Чтобы родителям не оказаться в неловкой ситуации, следует правильно объяснить своему чаду возможности доброго волшебника. Об этом "Газете.ru" рассказала детский психолог, нейропсихолог, клинический психолог Кира Макарова.

"За некоторое время до Нового года можно предложить написать письмо Деду Морозу, но обязательно обозначить, что письмо — это не гарантия, а только пожелание, решение, приносить или не приносить выбранный подарок, будет только за Дедом Морозом", — пояснила она.

Также в ситуации с подарком важен возраст ребёнка. Малыши очень верят в сказку и ждут от Деда Мороза исполнения любой своей мечты. Если правильно не выстроить детские представления о волшебнике, то с возрастом возникнут проблемы. Ребёнок может разочароваться в чуде или, напротив, останется инфантильным даже в старшем возрасте. Поэтому, как подчеркнула Макарова, нужно с ранних лет придерживаться позиции, что Дед Мороз ничем никому не обязан, а делает подарки по велению сердца. А раз детей на планете много, то каждому полагается что-то небольшое.

Психолог назвала ненормальным, что некоторые взрослые даже берут кредиты для покупки детских подарков. Ведь ребёнок должен понимать, что Дед Мороз — это вовсе "не божество, которое сыпет с неба любыми подарками", заключила она.

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Авторы Татьяна Миссуми