Больше полумиллиона звонков принял ИИ-Дед Мороз от Т-Банка за прошлый новогодний сезон, и по ним хорошо видно, о чём мечтают дети. Чаще всего они загадывали игры и игрушки, на втором месте шла электроника, на третьем — домашние животные, в первую очередь собака. Разброс цен в одном таком письме огромный: одно желание стоит дешевле обеда в кафе, другое тянет на 74 тысячи рублей. Мы собрали цены за разные месяцы 2026 года и посчитали, во что обойдутся популярные детские подарки.

Машинка, кукла и мягкая игрушка

Машинка и кукла в подарок ребёнку на Новый год: цены. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Popescu - Valceanu Marius

Среди игрушек лидировали машинки, следом шли куклы и плюшевые звери. Это классика дошкольного возраста: в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге и в «Яндекс Маркете» заметили, что игрушки просят в основном малыши, а гаджеты — подростки от 10 до 16 лет. По данным Росстата, весной 2026 года пластмассовая машинка или кукла стоила в среднем 410 рублей, плюшевый зверь — примерно 850. Правда, это цена не той красавицы из мультфильма, ради которой ребёнок и сел за письмо.

Конструктор LEGO

Конструктор LEGO на Новый год: сколько стоят наборы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Leona Octavii

Конструкторы стали хитом минувшей зимы: на Мегамаркете LEGO назвали самым популярным детским подарком к Новому году. Датская компания из России ушла, наборы везут параллельным импортом, а в октябре Роспатент продлил охрану товарного знака LEGO до 2036 года. Цена зависит от масштаба мечты. Самый доступный полноценный набор прошлого сезона, «Ветеринарный фургон» на 58 деталей, стоил 745 рублей, а «Звезда смерти» из «Звёздных войн» доходила до 221 707.

Между этими полюсами лежит основная масса коробок. В «Детском мире» набор LEGO Ideas «Морские выдры» на 1234 детали на момент написания материала стоил 16 999 рублей, а самые крупные коробки этой серии — около 40 тысяч. Дети, кстати, давно облегчают родителям задачу: в письма они вкладывают ссылки на товары с маркетплейсов и сразу пишут варианты замены, если нужного не окажется. А если ребёнок пока не определился, пригодятся идеи новогодних подарков для детей от года до 16 лет.

Велосипед, коньки и санки

Велосипед и коньки для ребёнка: цены на зимние подарки. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Из спортивных подарков дети чаще всего просят велосипед, за ним идут коньки, санки и самокат. Велосипед подбирают по росту: самым маленьким подходят беговелы и трёхколёсные модели, а детям постарше нужен двухколёсный с колёсами от 12 до 20 дюймов. В каталоге моделей 2026 года у «Велостраны» цены начинаются примерно с 10 тысяч рублей и доходят до 35. Подвох в сезоне: подарок из-под ёлки почти наверняка простоит на балконе до весны.

Зимние желания исполнить проще и дешевле. Раздвижные детские коньки в «Спортмастере» стоят от 1999 рублей, и это разумный выбор: ботинок регулируется по размеру, поэтому его хватает на несколько зим. Пластиковая ледянка обойдётся примерно в тысячу. Получается забавный парадокс: коньки и ледянка обойдутся дешевле велосипеда, а опробовать их ребёнок сможет уже на новогодних каникулах, если позволит погода.

Наушники AirPods

Наушники AirPods в подарок школьнику: цены в ноябре. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На почте Деда Мороза не раз признавались, что дети всё чаще просят технику: ноутбуки, приставки и наушники. Книги, к огорчению зимнего волшебника, в письмах почти не встречаются. Среди наушников главная мечта школьника — AirPods. Официальных поставок Apple в Россию нет, но к ноябрю цены снизились: базовые AirPods 4 стоят от 9050 рублей, версия с шумоподавлением — от 10 490, свежие AirPods 5 — от 11 250. Модель Pro 3 обойдётся уже в 17 150, и для ребёнка такая переплата вряд ли оправдана.

Игровая приставка PlayStation 5

Игровая приставка PlayStation 5 на Новый год: стоимость.

Консоли дети загадывают реже смартфонов и планшетов, зато по цене они спорят с хорошим телефоном. По данным на начало ноября 2026 года, PlayStation 5 Slim без дисковода стоит от 61 500 рублей, с дисководом — от 61 890, PS5 Pro — от 112 790. Разница между двумя версиями Slim почти исчезла, и это важная деталь: российский PlayStation Store до сих пор не работает, поэтому игры проще покупать на дисках в обычных магазинах.

Тем, кому PlayStation не по карману, подойдёт Nintendo: Switch 2 обойдётся примерно в 43 тысячи, Switch Lite — в 17 490. К Новому году спрос на консоли, скорее всего, вырастет, и причина в календаре: GTA 6 выходит 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series. Родителям тут пригодится трезвый взгляд: игры этой серии традиционно рассчитаны на взрослых. Так что к цене приставки стоит сразу прибавить несколько тысяч рублей на диски по возрасту ребёнка.

Планшет iPad

Планшет iPad в подарок ребёнку: сколько стоит. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Планшеты в детских просьбах идут сразу за смартфонами, и понятно почему: на них смотрят мультфильмы, играют и делают уроки. Базовый iPad 2025 года в сентябре можно было найти на Price.ru от 39 850 рублей, а летом он опускался и до 26 550. Учтите, что в этой модели стоит чип A16 без поддержки фирменных функций искусственного интеллекта Apple. Для видео и школьных приложений этого хватит с головой, а вот подросток с запросами быстро заметит разницу с новыми планшетами.

Смартфон iPhone 17

Смартфон iPhone 17 в подарок подростку: цена в 2026 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ononymous Phtographer

Главное желание в категории электроники — смартфон, и в большинстве случаев дети называют конкретную марку: iPhone. Обычно так пишут подростки. В ноябре базовый iPhone 17 на 256 ГБ стоит от 73 650 рублей, а свежий iPhone 18 Pro — около 108 тысяч. Простой Redmi A5 для первоклассника обойдётся примерно в 6,5 тысячи. Спорить с подростком о марке бесполезно: айфон в школе работает как знак статуса, и по нему узнают владельца так же легко, как героиню фильма СССР по одному аксессуару.

Если собрать все одиннадцать подарков по выбранным ценам из нашего списка, получится около 216 тысяч рублей, и больше 60% суммы уйдёт на айфон и приставку. Сам Дед Мороз в этом сезоне советует детям писать в письме одно главное желание, один небольшой подарок и оставлять место для сюрприза. Сладкий набор, по прогнозу экономиста, обойдётся в 650–900 рублей, а собаку, самое желанное животное, в рублях не измерить. Если арифметика навела на мысли о деньгах, проверьте, кто из героев классики разбогател, а кто влез в долги.