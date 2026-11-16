За одну и ту же роль в бондиане можно было получить и смокинг с бабочкой, и жёлтый комбинезон, в котором тебя видно с соседней горы. Паттинсон стал седьмым Бондом в основной серии, о чём рассказал официальный Instagram* аккаунт франшизы, а первый фильм с звездой «Сумерек» и «Одиссеи» снимет Дени Вильнёв. Пока режиссёр готовит свою версию 007, Life.ru устроил редакционную примерку и посмотрел, что новый Бонд мог бы забрать из гардероба каждого из шести предшественников.

Шон Коннери и смокинг, с которого всё началось

Роберт Паттинсон в костюме Шона Коннери: как выглядел бы новый Джеймс Бонд в «Докторе Ноу» 1962 года. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Первое знакомство с Бондом в «Докторе Ноу» (1962) происходит за карточным столом. На Шоне Коннери тёмно-синий смокинг, который в полумраке казино кажется чёрным, рубашка со складками на груди, узкая бабочка и белый платок в кармане. Закруглённые атласные лацканы смягчают строгий силуэт, а сам Коннери произносит знаменитое «Бонд. Джеймс Бонд» с таким спокойствием, будто выигрывает за этим столом каждый вечер.

На Паттинсоне тот же смокинг работает за счёт контраста. Мягкая линия лацканов подчёркивает резкие скулы, а чуть растрёпанные волосы сбивают парадность. Коннери за этим столом выглядит как человек, который и так знает, чем кончится партия. Паттинсону достаточно чуть дольше помолчать перед ответом, чтобы захотелось узнать, что он скрывает.

Джордж Лэзенби и килт вместо брюк

Роберт Паттинсон в шотландском килте Джорджа Лэзенби: знаменитый кинообраз Бонда из фильма 1969 года. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В фильме «На секретной службе Её Величества» (1969) Джеймс Бонд выдаёт себя за специалиста по геральдике и появляется на ужине в горном убежище злодея в шотландском наряде. На Лэзенби короткий чёрный жакет с серебристыми пуговицами, кружевное жабо и килт в тёмно-синюю и зелёную клетку. Спереди на цепочке висит спорран, небольшая сумка, которая заменяет карманы.

У Паттинсона с этой примеркой есть фора. На показ Dior в 2023 году он уже приходил в тёмной юбке со складками и высоких ботинках. Килт на нём легко представить даже за пределами бондианы, а кружевное жабо возвращает образ в кино. С ним Роберт выглядит как человек, который выбрал для прикрытия наряд, способный привлечь к себе больше внимания, чем он сам.

Роджер Мур и жёлтый комбинезон, в котором невозможно скрыться

Роберт Паттинсон на лыжах в ярком комбинезоне Роджера Мура: образ агента 007 на снежном склоне зимой. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В начале фильма «Шпион, который меня любил» (1977) Роджер Мур уходит от погони на лыжах в ярко-жёлтом комбинезоне с алым рюкзаком. Разглядеть 007 на белом склоне проще простого, а когда за его спиной раскрывается парашют с британским флагом, финальный трюк выглядит как выход на бис. Бонд Мура умел превратить погоню в представление даже там, где вокруг одни сугробы.

После мрачного Готэма увидеть Роберта Паттинсона в лимонно-жёлтом костюме на ослепительном снегу само по себе смешно. Ему даже улыбаться не обязательно. Чем серьёзнее лицо под лыжными очками, тем лучше работает шутка. Представьте, что он с видом Брюса Уэйна докладывает М, что операция прошла незаметно.

Тимоти Далтон и кожанка, в которой легко представить нового Бонда

Роберт Паттинсон в кожаной куртке Тимоти Далтона: как будущему Бонду идёт стиль агента из 1987 года. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

По дороге из Братиславы в Вену в «Искрах из глаз» (1987) агент 007 носит удлинённую чёрную кожаную куртку поверх тёмно-серого свитера крупной вязки. У куртки широкие плечи, длинные рукава и крупные карманы, а из-под свитера выглядывает светлый воротник. В этой одежде Бонд Тимоти Далтона похож на человека, которому предстоит провести на холоде больше времени, чем он рассчитывал.

Роберту Паттинсону этот образ, пожалуй, ближе всего. В «Бэтмене» он уже показал, как много может сказать герой, который сутулится, держит руки в карманах и внимательно следит за происходящим. В тяжёлой куртке с опущенными плечами его Джеймс Бонд мог бы раствориться среди прохожих, и именно поэтому хотелось бы проследить, куда он идёт.

Пирс Броснан и костюм, который пережил погоню на танке

Роберт Паттинсон в костюме Пирса Броснана из «Золотого глаза»: повторяем элегантный стиль агента 007. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В «Золотом глазе» (1995) Пирс Броснан садится за рычаги танка в тёмно-синем костюме Brioni. Прямые плечи, пиджак на трёх пуговицах, рубашка цвета слоновой кости и галстук с мелким сине-золотым рисунком больше подходят для деловой встречи, чем для погони по Петербургу. Тем смешнее видеть, как посреди всей этой суматохи Бонд находит секунду поправить галстук.

Роберт Паттинсон умеет носить объёмные пиджаки, и широкие плечи такого костюма ему бы подошли. Самое интересное здесь — представить, что стало бы с безупречным галстуком к концу погони. Броснан вернул его на место одним движением. Паттинсон, кажется, мог бы оставить узел съехавшим набок и с тем же невозмутимым лицом отправиться на встречу.

Дэниел Крейг и голубые плавки, которые затмили смокинг

Роберт Паттинсон в голубых плавках Дэниела Крейга: повторяем культовый выход Бонда из моря в фильме. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В «Казино „Рояль“» (2006) Крейг выходит из моря на Багамах в коротких голубых плавках. Художница по костюмам Линди Хемминг предложила актёру несколько вариантов, включая более свободные шорты, и он выбрал облегающую пару. Кадр стал настолько знаменитым, что в 2012 году плавки ушли на аукционе Christie’s за 44 450 фунтов.

Крейг в этой сцене уверенно идёт к берегу, и камера даёт зрителю время его рассмотреть. У Паттинсона тот же выход мог бы получиться чуть нервнее. Мокрые волосы лезут в глаза, он щурится на солнце и словно уже приметил кого-то на пляже. Одни и те же голубые плавки, а от сцены ждёшь совсем другого продолжения.

Редакционная примерка образов появилась после новости о том, что Паттинсон получил роль агента 007.

Какой образ вы выбрали бы для первого фильма Паттинсона? Ему уже выдали смокинг, но после этой примерки мы бы ещё заглянули в гардероб Далтона. Пока новый 007 собирает свой гардероб, можно вспомнить, как сложились судьбы прежних Бондов.

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