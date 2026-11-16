Британского актёра и комика Рассела Брэнда спустя несколько дней после приговора за изнасилование перевели в исправительное учреждение с менее строгим режимом. В новой тюрьме заключённым доступны занятия йогой, спортивные площадки и творческие кружки. Решение вызвало критику в Великобритании, сообщает Daily Mail.

51-летнего экс-мужа Кэти Перри 13 ноября перевезли из лондонской тюрьмы Уондсуорт в HMP Littlehey неподалёку от Хантингдона, в графстве Кембриджшир. Новое учреждение относится к категории C и предназначено для мужчин, осуждённых за преступления сексуального характера.

В HMP Littlehey работают два тренажёрных зала, есть футбольное поле, спортивные помещения и площадки для боулинга. Заключённые также могут посещать занятия йогой, петь в хоре и заниматься оригами. Самого Брэнда разместили в отдельной камере, и он пока не общается с другими осуждёнными.

Столь быстрый перевод вызвал вопросы у бывших сотрудников пенитенциарной системы. Экс-начальница тюрьмы Ванесса Фрейк выразила удивление, что человек с длительным сроком заключения оказался в учреждении категории C. Она указала, что в отношении Брэнда продолжают поступать новые обвинения, которые ещё могут стать предметом разбирательства.

До этого рассматривалась возможность отправить комика в тюрьму Уэйкфилд, однако её сочли слишком опасной для него. В Уондсуорте артист содержался отдельно от остальных заключённых из соображений безопасности.

Дело Рассела Брэнда получило широкую огласку в 2023 году после публикации журналистского расследования о сексуальном насилии. 5 ноября 2026 года суд присяжных в Лондоне признал 51-летнего комика виновным в изнасиловании одной женщины и сексуальных посягательствах на трёх других. Преступления были совершены в период с 2004 по 2009 год. Ещё по трём эпизодам артиста оправдали. Сам Брэнд отрицал обвинения, однако 9 ноября суд приговорил его к 10 годам и шести месяцам лишения свободы. При этом британская полиция продолжает проверять новые заявления о возможных преступлениях актёра.