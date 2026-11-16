Британский актёр и комик Рассел Брэнд впервые выступил с публичным заявлением после приговора за изнасилование и сексуальное насилие. 51-летний артист, получивший десять с половиной лет тюрьмы, продолжает отрицать вину. Его обращение зачитала супруга Лора во время воскресного выпуска их религиозного интернет-шоу, сообщает Page Six.

«Я невиновен в преступлениях, за которые меня посадили в тюрьму», — заявил Брэнд. Он добавил, что происходящее кажется ему странным, и поблагодарил сторонников за поддержку.

Комик рассказал, что теперь находится в исправительном учреждении HMP Littlehey в графстве Кембриджшир, предназначенном для мужчин, осуждённых за сексуальные преступления. По словам артиста, сотрудники тюрьмы относятся к заключённым доброжелательно и профессионально.

В обращении Брэнд также затронул тему религии. Он призвал поклонников молиться, проявлять сострадание и прощать окружающих. Отдельно актёр попросил поддержать его жену и детей, которым приходится переживать разлуку.

Лора Брэнд призналась, что происходящее стало тяжёлым испытанием для семьи. Несмотря на заключение мужа, она намерена продолжать совместный религиозный проект, в рамках которого супруги обсуждали Библию со своей аудиторией.

Ранее Life.ru сообщал, что бывшая возлюбленная Рассела Брэнда Джемайма Голдсмит обвинила артиста в насилии и психологическом давлении. Её заявление появилось после вынесения обвинительного приговора. Кроме того, британские СМИ сообщили о новых претензиях к комику со стороны нескольких женщин. Сам Брэнд на эти обвинения публично не ответил.