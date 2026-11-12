Британский актёр и комик Рассел Брэнд лишился своих страниц в соцсетях спустя несколько дней после приговора по делу об изнасиловании. Компания Meta*, признанная в России экстремистской и запрещённая, заблокировала его аккаунты в Facebook** и Instagram** за нарушение правил платформ. Об этом сообщает De Telegraaf.

Вместе с профилем в Instagram** исчезли более 6500 публикаций артиста, за которыми следили свыше пяти миллионов пользователей. При попытке открыть аккаунты посетители видят уведомления об ограничении доступа.

О блокировке стало известно из сообщения в соцсети X, где на странице Брэнда появились скриншоты уведомлений Meta*. Компания указала, что учётные записи нарушают её стандарты сообщества. При этом платформа X, на которой у комика более десяти миллионов подписчиков, продолжает работать с его аккаунтом.

«Рассела Брэнда никогда не существовало, по версии Meta*», — говорилось в публикации. Однако неизвестно, кто именно разместил сообщение, поскольку сам артист уже находится под стражей.

Представитель Meta* подтвердил изданию TMZ, что аккаунт удалили из-за нарушения правил компании. По информации СМИ, речь идёт о политике, позволяющей блокировать страницы людей, осуждённых за сексуальные преступления, в том числе за действия, совершённые за пределами социальных сетей.

При этом Netflix решил не удалять из своей библиотеки стендап-концерт Брэнда Re:Birth, выпущенный в 2018 году. Шоу останется доступным для просмотра, но стриминговый сервис прекратит его активное продвижение и рекомендации подписчикам.

Решения цифровых платформ последовали за приговором, вынесенным 9 ноября в Лондоне. Суд назначил 51-летнему комику десять лет и шесть месяцев заключения за изнасилование одной женщины и три эпизода сексуального насилия в отношении других потерпевших. Преступления были совершены с 2004 по 2009 год. Брэнд отрицал свою вину.

Судебное разбирательство по делу Брэнда завершилось 5 ноября, когда присяжные признали его виновным в четырёх преступлениях сексуального характера. Как сообщал Life.ru, обвинения первоначально касались семи эпизодов в отношении шести женщин. По двум пунктам об изнасиловании и одному эпизоду покушения на непристойное нападение артиста оправдали. Во время слушаний комик настаивал, что все его интимные отношения происходили по взаимному согласию.

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