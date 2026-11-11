«Скоро увидимся, дружок»: Убийца из британской тюрьмы пригрозил Расселу Брэнду после приговора
Осуждённый за убийство рэпер пригрозил актёру Расселу Брэнду из тюрьмы
Рассел Брэнд. Обложка © ТАСС / EPA / NEIL HALL
Британский рэпер Тернгу Агера, отбывающий пожизненное заключение за убийство, опубликовал сообщение с угрозой в адрес актёра и комика Рассела Брэнда, недавно осуждённого за изнасилование. Как сообщает Page Six, заключённый воспользовался Snapchat, предположительно, с помощью нелегально пронесённого в тюрьму телефона.
«Рассел Брэнд, ты плохой мальчик. Скоро увидимся, дружок», — написал Агера, известный под сценическим псевдонимом Mover.
Сообщение сопровождалось размытым снимком, предположительно сделанным через окно тюремной камеры. 35-летний Агера отбывает пожизненный срок за убийство литовского строителя Жидрунаса Лауринавичюса. Преступление произошло в Лондоне в 2014 году во время ограбления. Суд установил для осуждённого минимальный срок заключения в 30 лет до возможности претендовать на условно-досрочное освобождение. Ранее рэпер уже попадал в новости благодаря записям музыкальных композиций, сделанным в тюрьме на запрещённый мобильный телефон.
При этом Агера и Брэнд сейчас находятся в разных исправительных учреждениях. Рэпер содержится в тюрьме Франкленд в графстве Дарем, тогда как актёр находится в лондонской тюрьме Уондсуорт. По сообщениям британских СМИ, Брэнда разместили отдельно от основной массы заключённых из опасений за его безопасность. Поэтому непосредственная встреча двух осуждённых пока представляется маловероятной.
Напомним, бывшего мужа певицы Кэти Перри Рассела Брэнда приговорили к десяти годам и шести месяцам лишения свободы за изнасилование и сексуальное насилие в отношении четырёх женщин. Приговор вынесли 9 ноября в Лондоне. Сам 51-летний артист отрицал вину, утверждая, что все его интимные отношения происходили по взаимному согласию.