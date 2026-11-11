Британский рэпер Тернгу Агера, отбывающий пожизненное заключение за убийство, опубликовал сообщение с угрозой в адрес актёра и комика Рассела Брэнда, недавно осуждённого за изнасилование. Как сообщает Page Six, заключённый воспользовался Snapchat, предположительно, с помощью нелегально пронесённого в тюрьму телефона.

«Рассел Брэнд, ты плохой мальчик. Скоро увидимся, дружок», — написал Агера, известный под сценическим псевдонимом Mover.

Сообщение сопровождалось размытым снимком, предположительно сделанным через окно тюремной камеры. 35-летний Агера отбывает пожизненный срок за убийство литовского строителя Жидрунаса Лауринавичюса. Преступление произошло в Лондоне в 2014 году во время ограбления. Суд установил для осуждённого минимальный срок заключения в 30 лет до возможности претендовать на условно-досрочное освобождение. Ранее рэпер уже попадал в новости благодаря записям музыкальных композиций, сделанным в тюрьме на запрещённый мобильный телефон.

При этом Агера и Брэнд сейчас находятся в разных исправительных учреждениях. Рэпер содержится в тюрьме Франкленд в графстве Дарем, тогда как актёр находится в лондонской тюрьме Уондсуорт. По сообщениям британских СМИ, Брэнда разместили отдельно от основной массы заключённых из опасений за его безопасность. Поэтому непосредственная встреча двух осуждённых пока представляется маловероятной.