Британский комик, актёр и писатель Дэвид Уолльямс оказался в центре скандала после публикации расследования о предполагаемых сексуальных домогательствах к девушкам, в том числе несовершеннолетним. Журналисты The Guardian и ITV утверждают, что артист использовал свою известность для сближения с молодыми поклонницами. Сам Уолльямс категорически отрицает обвинения.

В ходе совместного расследования журналисты опросили более 100 человек, включая свыше 30 свидетелей, непосредственно знакомых с обстоятельствами предполагаемых нарушений. Две женщины рассказали, что познакомились с комиком в 15-летнем возрасте. Одна из них заявила, что подверглась сексуальному насилию.

Кроме того, Уолльямсу предъявляют публичные обвинения в неподобающем поведении по отношению к сотрудницам телешоу Britain's Got Talent и издательства HarperCollins. По словам собеседниц журналистов, некоторые эпизоды произошли много лет назад.

До выхода расследования адвокаты комика обратились в Высокий суд Англии и Уэльса, пытаясь запретить публикацию материалов. Защита ссылалась на серьёзные опасения за жизнь артиста и сообщила о двух предыдущих попытках самоубийства.

Однако 3 ноября суд отклонил ходатайство. Судья признал серьёзность представленных медицинских обстоятельств, но указал, что запрет публикации расследования стал бы чрезмерным ограничением свободы выражения. При этом суд не устанавливал достоверность обвинений в адрес артиста.

Сам 55-летний Уолльямс заявил, что сожалеет о некоторых поступках в прошлых отношениях, однако отверг утверждения о злоупотреблении известностью и совершении преступлений.

«Я не нарушал закон», — подчеркнул комик в заявлении журналистам.

Ещё в декабре 2025 года издательство HarperCollins объявило о прекращении выпуска новых книг Уолльямса после сообщений о неподобающем поведении в отношении сотрудниц. Писатель известен благодаря детским произведениям, общий тираж которых превысил 60 миллионов экземпляров.

Широкую известность артист получил как один из создателей комедийного сериала Little Britain. С 2012 по 2022 год он также входил в состав жюри популярного шоу Britain's Got Talent.

Ранее Life.ru сообщал, что британского комика Рассела Брэнда приговорили к десяти с половиной годам лишения свободы за изнасилование и сексуальное насилие. Суд признал артиста виновным в преступлениях против четырёх женщин. Брэнд на протяжении разбирательства отрицал свою вину.