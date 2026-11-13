Британский комик и актёр Рассел Брэнд оказался в центре новых обвинений. Его бывшая партнёрша Джордан Мартин рассказала о сексуальном насилии и унижениях, которым, по её словам, подвергалась во время отношений с артистом. Её откровения вошли в документальный фильм Netflix «Рассел Брэнд: Открытый секрет» (Russell Brand: Open Secret). Об этом сообщается в публикации Page Six.

Во время интервью для картины Мартин не смогла сдержать слёз. Женщина утверждает, что Брэнд применял к ней сексуальное насилие, а также заставлял чистить зубы настолько интенсивно, что у неё начинали кровоточить дёсны. По её словам, таким образом артист хотел, чтобы она «почувствовала вкус анонимности».

В документальном фильме также приводятся свидетельства других женщин, рассказывающих о поведении комика. Картина объединяет интервью с людьми из его окружения, архивные записи и материалы журналистского расследования, которое ранее провели The Times и The Sunday Times.

Выход документального фильма состоялся после громкого судебного разбирательства в Великобритании. 5 ноября присяжные признали Брэнда виновным в изнасиловании и трёх эпизодах сексуального насилия в отношении четырёх женщин. По другим двум обвинениям в изнасиловании и одному эпизоду покушения на непристойное нападение его оправдали. 9 ноября суд приговорил артиста к десяти годам и шести месяцам лишения свободы.

Ранее Life.ru рассказывал, что бывший муж певицы Кэти Перри Рассел Брэнд лишился аккаунтов в Instagram* и Facebook* после обвинительного приговора по делу о сексуальных преступлениях. Вместе со страницей в Instagram исчезли более 6500 публикаций комика, на которые были подписаны свыше пяти миллионов человек. При этом его аккаунт в X с аудиторией более 10 миллионов подписчиков продолжил работать. Сам Брэнд отреагировал на блокировку фразой: «Рассела Брэнда никогда не существовало, по версии Meta**».