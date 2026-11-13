Американская певица Кэти Перри впервые появилась на публике после того, как её бывшего мужа, британского комика Рассела Брэнда, приговорили к десяти с половиной годам тюрьмы за изнасилование и сексуальное насилие. Компанию артистке составил экс-премьер Канады Джастин Трюдо, с которым она провела романтический вечер в Беверли-Хиллз. Об этом сообщает Page Six.

Влюблённых заметили 11 ноября у ресторана E. Baldi. Покидая заведение, 42-летняя певица и 54-летний политик держались за руки. Перри улыбалась фотографам и выглядела расслабленной. Для свидания она выбрала чёрный топ с открытыми плечами, джинсы и сапоги на каблуке, а Трюдо предпочёл тёмно-синий джемпер и джинсы.

Выход пары состоялся всего через два дня после оглашения приговора Расселу Брэнду. 9 ноября лондонский суд назначил 51-летнему актёру 10 лет и шесть месяцев заключения за изнасилование одной женщины и три эпизода сексуального насилия в отношении других потерпевших. Преступления были совершены в период с 2004 по 2009 год.

Присяжные признали Брэнда виновным ещё 5 ноября. При этом его оправдали по двум другим обвинениям в изнасиловании и одному эпизоду покушения на непристойное нападение. Сам комик на протяжении процесса отрицал вину и утверждал, что все его интимные отношения происходили по взаимному согласию.

Перри вышла замуж за Брэнда в 2010 году, однако уже через 14 месяцев супруги решили расстаться. Позднее артистка рассказывала, что узнала о намерении мужа развестись из СМС-сообщения. Она также характеризовала его поведение как чрезмерно контролирующее.