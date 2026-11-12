Главу Nvidia Дженсена Хуанга с предпринимательницей Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в работе на китайскую разведку, познакомил её собственный муж. Более того, бизнесмен Кан Вэй на протяжении двух лет, по словам источников, спокойно относился к романтическим отношениям супруги с руководителем технологического гиганта. Неожиданные подробности раскрыла газета The Wall Street Journal.

По информации издания, Кан Вэй был знаком с Хуангом около десяти лет. Он не только не препятствовал сближению жены с миллиардером, но и открыто рассказывал знакомым об их отношениях. Иногда предприниматель даже полушутя называл Элис «личным ассистентом» главы Nvidia.

Кан и Элис Хуанг вместе занимались инвестиционным бизнесом как минимум с 2016 года. Супруги управляли фондом Shanghai Hexi, который вкладывал средства в технологические компании. Их интересы простирались от видеоигр и фармацевтики до облачных вычислений. Именно благодаря этой деятельности Кан познакомился с Дженсеном Хуангом ещё в те времена, когда Nvidia специализировалась преимущественно на графических процессорах для игр.

В 2023 году супруги приобрели сингапурское подразделение игровой компании, которое позднее получило название Megaspeed International. Элис стала одним из руководителей новой структуры, а Кан помогал развивать бизнес. По сведениям WSJ, важную роль в его становлении сыграла китайская Alibaba, которую представили в качестве будущего крупного клиента. Уже в ноябре того же года Megaspeed получила приоритетный доступ к чипам Nvidia.

Впоследствии Элис сблизилась с главой американской корпорации. По данным газеты, они неоднократно встречались в 2024 и 2025 годах. В частности, тайваньские СМИ публиковали кадры совместного ужина пары в мае прошлого года. При этом деятельность Megaspeed привлекла внимание американских властей, заподозривших компанию в возможных нарушениях экспортных ограничений на поставки передовых процессоров в Китай.

Сам Кан Вэй, как выяснила WSJ, недавно вышел на свободу после задержания в Шанхае по делу о предполагаемых манипуляциях на фондовом рынке. Его супруга летом 2025 года также попадала под следствие в Сингапуре. Женщине временно запрещали покидать страну, однако впоследствии ограничение сняли. По последним сведениям Bloomberg, Элис вернулась в Китай.

Новые детали личной истории, опубликованные СМИ со ссылкой на источники, появились на фоне независимой проверки. Как развивался скандал вокруг Дженсена Хуанга — в хронологии Life.ru.

Скандал уже привёл к серьёзным последствиям для бизнеса. Как писал Life.ru, группа акционеров подала коллективный иск против Nvidia и её главы, обвинив руководство в сокрытии информации, способной повлиять на стоимость ценных бумаг. На фоне падения акций инвесторы потребовали возмещения ущерба. Кроме того, совет директоров компании начал обсуждать возможное отстранение Хуанга. По сведениям американских СМИ, корпорация уже привлекла сторонних специалистов для поиска потенциального преемника, хотя официального решения об увольнении пока нет.