В Великобритании предложили ужесточить законодательство о возрасте сексуального согласия после новых заявлений в отношении осуждённого за изнасилование комика Рассела Брэнда. Поводом стала история Мии Латтер, которая заявляет, что подверглась сексуальному насилию со стороны артиста, когда ей было 16 лет, а ему — 30. Инициатива уже получила поддержку ряда британских политиков, сообщает The Guardian.

Сейчас Латтер 37 лет. Она рассказывала о пережитом под псевдонимом Элис, однако решила раскрыть своё настоящее имя, чтобы добиться изменений в законодательстве. Женщина предлагает ввести ступенчатую систему возраста согласия, при которой взрослым старше определённого возраста запретят вступать в сексуальные отношения с 16–17-летними подростками.

По действующему британскому законодательству возраст сексуального согласия составляет 16 лет. Это означает, что добровольные отношения с человеком старше указанного возраста сами по себе не являются преступлением, независимо от возраста второго участника. Латтер считает, что такие нормы недостаточно защищают подростков от значительно более взрослых партнёров.

Инициативу поддержала бывшая министр транспорта Великобритании Луиза Хейг. Она признала, что пересмотр законодательства станет серьёзным шагом, однако призвала внимательно изучить предложение. По её словам, опыт женщин, переживших сексуальное насилие, должен учитываться при разработке новых правовых норм.

За обсуждение реформы также выступила представительница либерал-демократов Джесс Браун-Фуллер. Она обратила внимание на дисбаланс влияния между взрослыми мужчинами и несовершеннолетними девушками, который действующее законодательство учитывает недостаточно.

Сама Латтер утверждает, что познакомилась с Брэндом в центре Лондона, после чего между ними начались отношения, продолжавшиеся около трёх месяцев. По её словам, в тот период артист совершил в отношении неё сексуальное насилие. Брэнд отвергал эти обвинения. Эпизод не вошёл в завершившийся судебный процесс, а полиция продолжает отдельное расследование.

Министр труда и пенсий Соединённого Королевства Пэт Макфэдден в интервью телеканалу Sky News подтвердил, что власти могут рассмотреть этот вопрос. По словам чиновника, в Лондоне «проанализируют способы помочь людям, которые стали жертвами злоупотребления властью».

«Вероятно, мы рассмотрим этот вопрос, но я не могу сказать, к чему мы придём», — пояснил он.