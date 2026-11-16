Британскую актрису Тину Симмонс, известную по участию в фильмах «Звёздные войны», «Джеймс Бонд» и «Тёмный рыцарь», нашли мёртвой в собственной квартире. О смерти артистки, чья карьера продолжалась около 60 лет, сообщила её близкая подруга, актриса Мэдлин Смит. Причина смерти Симмонс пока не раскрывается, пишет британское издание The Sun.

«Я опустошена. Тина Симмонс. Её нашли мёртвой в квартире. Ужасно. Она была моей подругой, наверное, с 1968 года. Как жестоко уйти из жизни в одиночестве!» — написала Смит в социальных сетях.

Мэдлин Смит, которая сама снималась в фильме о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть», дружила с Симмонс почти шесть десятилетий. Она выразила надежду, что вскоре станет известно о церемонии прощания с актрисой.

Тина Симмонс была одной из тех артисток, чьи лица зрители могли видеть в десятках знаменитых фильмов, даже не зная их имён. Самой узнаваемой её работой стало появление в фантастической саге «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» 1983 года. Там она сыграла техника повстанцев во время совещания перед решающей операцией против Империи.

За долгую карьеру Симмонс появилась в нескольких фильмах бондианы, включая «Осьминожку», «Вид на убийство», «Искры из глаз» и «Умри, но не сейчас». Она также участвовала в создании картин «Супермен III», «Тёмный рыцарь», «Миссия невыполнима» и «Кто подставил кролика Роджера».

Многие роли актрисы были эпизодическими, а её имя нередко отсутствовало в титрах. Помимо работы перед камерой, Симмонс выступала дублёром и замещала на съёмочной площадке известных актрис, среди которых были Хелен Миррен и Мэрил Стрип.

Британские телезрители могли видеть её в сериалах «Доктор Кто», «Жители Ист-Энда», «Улица Коронации» и других популярных проектах.

В последние годы Симмонс регулярно появлялась на фестивалях, посвящённых «Звёздным войнам», где встречалась с поклонниками и делилась воспоминаниями о съёмках.

Организаторы Gosport Comic Con также подтвердили смерть актрисы. Они вспомнили её как доброго и открытого человека, который любил общаться с поклонниками и рассказывать истории из своей необычайно долгой карьеры.

Ранее Life.ru сообщал о смерти другого актёра «Звёздных войн» Ника Джозефа, сыгравшего майора Архула Хекстрофона. Он тоже снимался в бондиане и британском сериале «Доктор Кто».