Умер исполнитель роли майора Хекстрофона из «Звёздных войн» Ник Джозеф

Джозеф отметился ролями в культовых проектах «Доктор Кто» и «Семерка Блейка», а также сыграл оружейного офицера в бондиане «Шпион, который меня любил». В 2019 году он в последний раз появился на телеэкранах в сериале «Жители Ист-Энда». По данным агентства Star Booking Management, артист готовился к участию в ряде тематических событий этого года и планировал посетить мероприятия, посвященные 50-летию «Звездных войн» в 2025-м. Обстоятельства смерти актёра пока остаются неизвестными. Ему было 73 года.