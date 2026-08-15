Умер исполнитель роли майора Хекстрофона из «Звёздных войн» Ник Джозеф
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Ушёл из жизни британский актер Ник Джозеф, известный по роли майора Архула Хекстрофона в четвёртом эпизоде киносаги «Звёздные войны: Новая надежда». О кончине артиста передаёт Daily Mail со ссылкой на его близкого друга Рика Стэнли.
Джозеф отметился ролями в культовых проектах «Доктор Кто» и «Семерка Блейка», а также сыграл оружейного офицера в бондиане «Шпион, который меня любил». В 2019 году он в последний раз появился на телеэкранах в сериале «Жители Ист-Энда». По данным агентства Star Booking Management, артист готовился к участию в ряде тематических событий этого года и планировал посетить мероприятия, посвященные 50-летию «Звездных войн» в 2025-м. Обстоятельства смерти актёра пока остаются неизвестными. Ему было 73 года.
Ранее белорусский актёр Николай Кучиц умер в возрасте 73 лет. Артист много лет служил в Национальном академическом театре имени Янки Купалы и сыграл примерно в 40 фильмах и сериалах, среди которых «Каменская», «Однолюбы», «Закон» и «Праведник». Причина смерти и место прощания пока не раскрываются.
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