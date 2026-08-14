Ушёл человек, чьи ученики дважды покоряли мир: Не стало легенды степа Игоря Петухова

В Екатеринбурге не стало балетмейстера Игоря Петухова, который создал Театр танца «Степ». Ему было 64 года. О его смерти рассказали в пресс-службе театра на странице коллектива во «Вконтакте».

«С глубокой болью сообщаем, что 13 августа не стало нашего дорогого человека, учителя, руководителя Театра «Степ» Петухова Игоря Владимировича. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах», — сказано в публикации.

От чего умер балетмейстер, не уточняется. Когда и где пройдёт прощание, коллектив пообещал сообщить позже.

Под началом Петухова труппа поднялась на высокий уровень. Танцоры из Екатеринбурга дважды становились чемпионами мира по степу, трижды побеждали на первенстве Европы и шесть раз выигрывали чемпионат России. Коллектив выступал на международных турнирах и фестивалях, где также получал награды.

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