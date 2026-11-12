Что подарить ребёнку на Новый год 2027: идеи подарков для детей от 1 до 16 лет Оглавление Как выбрать подарок ребёнку на Новый год Что подарить ребёнку 1–2 лет Что подарить ребёнку 3–4 лет Что подарить ребёнку 5–6 лет Что подарить ребёнку 7–9 лет Что подарить ребёнку 10–12 лет Что подарить ребёнку 13–14 лет Что подарить ребёнку 15–16 лет Универсальные подарки для любого возраста Недорогие подарки и сладкие подарки Подарки в год Козы Что не стоит дарить детям Шпаргалка: что подарить по возрастам Частые вопросы Что подарить ребёнку на Новый год 2027: идеи для детей от 1 до 16 лет по возрастам, подарки на любой бюджет, что не стоит дарить и как выбрать подарок безопасно. Что подарить ребёнку на Новый 2027 год: лучшие идеи. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yuganov Konstantin, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Выбрать подарок ребёнку — это не про «удивить любой ценой». Это про возраст, интересы и безопасность. Годовалому не нужен конструктор из тысячи деталей, а подростку — погремушка. Мы собрали идеи для детей от 1 до 16 лет. С ориентирами по бюджету, стоп-листом и напоминанием о главном: лучший подарок — тот, который ребёнок действительно ждёт.

Как выбрать подарок ребёнку на Новый год

Есть несколько простых критериев. Они помогут не растеряться в магазине и не купить что-то бесполезное.

Возраст и маркировка. На упаковке игрушки всегда указан возраст. Если написано «3+» — значит, для детей младше трёх она не подходит. Мелкие детали, магниты, батарейки — всё это должно быть под контролем взрослых.

На упаковке игрушки всегда указан возраст. Если написано «3+» — значит, для детей младше трёх она не подходит. Мелкие детали, магниты, батарейки — всё это должно быть под контролем взрослых. Интересы. Ребёнок увлекается динозаврами? Космосом? Рисованием? Отталкивайтесь от этого. Подарок, который попадает в интерес, радует больше, чем дорогая, но случайная вещь.

Ребёнок увлекается динозаврами? Космосом? Рисованием? Отталкивайтесь от этого. Подарок, который попадает в интерес, радует больше, чем дорогая, но случайная вещь. Безопасность. Материалы должны быть нетоксичными. Для малышей — без мелких деталей. Для школьников — без острых углов и опасных механизмов. Правила по выбору игрушек есть в памятках Роспотребнадзора.

Материалы должны быть нетоксичными. Для малышей — без мелких деталей. Для школьников — без острых углов и опасных механизмов. Правила по выбору игрушек есть в памятках Роспотребнадзора. Бюджет. Хороший подарок не обязательно дорогой. Можно собрать набор из небольших, но нужных вещей. Или сделать что-то своими руками.

Хороший подарок не обязательно дорогой. Можно собрать набор из небольших, но нужных вещей. Или сделать что-то своими руками. Письмо Деду Морозу. Если ребёнок уже пишет, он сам расскажет, чего хочет. Психологи считают, что письмо Деду Морозу помогает детям учиться формулировать желания и верить в чудо. Об этом читайте в материале «Психолог Наумова назвала плюсы отправки писем Деду Морозу».

И ещё одна мысль. Многие родители в последние годы сознательно отказываются от гаджетов в пользу старых добрых игрушек. Об этом — в нашем материале «Назад в детство: Родители массово меняют гаджеты на старые добрые игрушки». Там есть интересные наблюдения.

Что подарить ребёнку 1–2 лет

В этом возрасте ребёнок познаёт мир через ощущения. Ему важно трогать, пробовать на вкус, бросать, складывать. Поэтому подарки должны быть безопасными и развивающими.

Мягкие кубики с картинками. До 1 000 ₽. Они лёгкие, их можно грызть, мять, бросать. И на них уже есть изображения животных или предметов.

До 1 000 ₽. Они лёгкие, их можно грызть, мять, бросать. И на них уже есть изображения животных или предметов. Книжка-картонка с плотными страницами. До 1 000 ₽. Ребёнок ещё не умеет читать, но ему нравится переворачивать страницы и рассматривать картинки. Главное — чтобы страницы были толстыми и не рвались.

До 1 000 ₽. Ребёнок ещё не умеет читать, но ему нравится переворачивать страницы и рассматривать картинки. Главное — чтобы страницы были толстыми и не рвались. Сортер с крупными фигурами. Сортер — это развивающая игрушка (или игровое задание), в которой нужно распределять предметы по определённым признакам: форме, цвету, размеру, текстуре и т. п. 1 000–3 000 ₽. Развивает координацию и учит различать формы. Только без мелких деталей!

Сортер — это развивающая игрушка (или игровое задание), в которой нужно распределять предметы по определённым признакам: форме, цвету, размеру, текстуре и т. п. 1 000–3 000 ₽. Развивает координацию и учит различать формы. Только без мелких деталей! Музыкальная игрушка с кнопками. 1 000–3 000 ₽. Ребёнок нажимает — играет мелодия. Это может быть пианино, барабан или книжка с кнопками.

1 000–3 000 ₽. Ребёнок нажимает — играет мелодия. Это может быть пианино, барабан или книжка с кнопками. Мягкая игрушка-коза (символ 2027 года). До 1 000 ₽. Лёгкая, без опасных деталей. И приятный бонус — год Козы.

Как угадать с подарком ребёнку. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Garna Zarina

Что подарить ребёнку 3–4 лет

В этом возрасте дети начинают играть в ролевые игры. Они представляют себя врачом, поваром, водителем. Поэтому подарки должны поддерживать эту игру.

Набор для творчества с крупными деталями. 1 000–3 000 ₽. Пальчиковые краски, крупные мелки, пластилин. Всё это развивает мелкую моторику и фантазию.

1 000–3 000 ₽. Пальчиковые краски, крупные мелки, пластилин. Всё это развивает мелкую моторику и фантазию. Ролевой набор (доктор, повар, парикмахер). 1 000–3 000 ₽. Внутри — инструменты и аксессуары. Ребёнок сможет «лечить» кукол или «готовить» обед для мишек.

1 000–3 000 ₽. Внутри — инструменты и аксессуары. Ребёнок сможет «лечить» кукол или «готовить» обед для мишек. Конструктор с крупными блоками. 1 000–3 000 ₽. Не «Лего» с мелкими деталями, а именно крупные блоки. Они безопасны и удобны для маленьких рук.

1 000–3 000 ₽. Не «Лего» с мелкими деталями, а именно крупные блоки. Они безопасны и удобны для маленьких рук. Книжка с заданиями и наклейками. До 1 000 ₽. Развивает логику и внимание. И это не «скучное» чтение, а игра.

До 1 000 ₽. Развивает логику и внимание. И это не «скучное» чтение, а игра. Мягкая игрушка-персонаж из любимого мультфильма. 1 000–3 000 ₽. Если ребёнок любит какого-то героя, он будет рад. Главное — чтобы игрушка была качественной и без мелких деталей.

Что подарить ребёнку 5–6 лет

Скоро школа. И это время, когда ребёнок активно готовится к ней. Он уже умеет читать, считать, писать. И ему нравятся игры, где нужно думать.

Настольная игра на логику. 1 000–3 000 ₽. Например, «Доббль» или «Коридор». Они простые в правилах, но требуют внимания и скорости.

1 000–3 000 ₽. Например, «Доббль» или «Коридор». Они простые в правилах, но требуют внимания и скорости. Набор для опытов. 1 000–3 000 ₽. Выращивание кристаллов, вулкан, слаймы. Всё это вызывает восторг и учит основам науки.

1 000–3 000 ₽. Выращивание кристаллов, вулкан, слаймы. Всё это вызывает восторг и учит основам науки. Книга с крупным шрифтом и картинками. До 1 000 ₽. Ребёнок уже может читать сам. И это важно — поддерживать этот навык.

До 1 000 ₽. Ребёнок уже может читать сам. И это важно — поддерживать этот навык. Конструктор с подвижными элементами. 1 000–3 000 ₽. Например, с колёсами или шестерёнками. Это уже не просто «дом», а «машина, которая едет».

1 000–3 000 ₽. Например, с колёсами или шестерёнками. Это уже не просто «дом», а «машина, которая едет». Творческий набор (рисование, лепка, вышивание). 1 000–3 000 ₽. Всё, что развивает фантазию и мелкую моторику.

Что лучше подарить дошкольнику. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Terelyuk

Что подарить ребёнку 7–9 лет

Это возраст, когда интересы становятся более определёнными. Кто-то увлекается спортом, кто-то — наукой, кто-то — искусством.

Книга из серии приключений. До 1 000 ₽. Например, о путешествиях или детективах. Важно, чтобы было интересно и не слишком сложно.

До 1 000 ₽. Например, о путешествиях или детективах. Важно, чтобы было интересно и не слишком сложно. Настольная игра для компании. 1 000–3 000 ₽. В этом возрасте дети любят играть с друзьями. Подойдут «Монополия» (упрощённая), «Каркассон» или «Барабашка».

1 000–3 000 ₽. В этом возрасте дети любят играть с друзьями. Подойдут «Монополия» (упрощённая), «Каркассон» или «Барабашка». Спортивный набор (мяч, скакалка, дартс). 1 000–3 000 ₽. Всё, что помогает выплеснуть энергию.

1 000–3 000 ₽. Всё, что помогает выплеснуть энергию. Набор для коллекционирования. 1 000–3 000 ₽. Марки, монеты, минералы, наклейки. Это учит систематизировать и ценить.

1 000–3 000 ₽. Марки, монеты, минералы, наклейки. Это учит систематизировать и ценить. Набор для науки (микроскоп, телескоп, лупа). 1 000–3 000 ₽. Всё, что помогает изучать мир.

Больше идей для школьников — в нашем материале «7 небанальных идей, что подарить школьнику на Новый год».

Что подарить ребёнку 10–12 лет

Подростковый возраст ещё не наступил. Но интересы уже совсем взрослые. В этом возрасте дети хотят быть самостоятельными.

Сложный конструктор. 1 000–3 000 ₽. Например, архитектурный или технический. Это уже не «для малышей», а для тех, кто любит собирать модели.

1 000–3 000 ₽. Например, архитектурный или технический. Это уже не «для малышей», а для тех, кто любит собирать модели. Книга-квест или интерактивная книга. 1 000–3 000 ₽. Где нужно разгадывать загадки и принимать решения.

1 000–3 000 ₽. Где нужно разгадывать загадки и принимать решения. Набор для хобби (моделирование, выжигание, робототехника). 1 000–3 000 ₽. Всё, что связано с созданием чего-то своими руками.

1 000–3 000 ₽. Всё, что связано с созданием чего-то своими руками. Спортивный инвентарь (ролики, скейт, самокат). Дороже 3 000 ₽. Если ребёнок активен — это хороший выбор.

Дороже 3 000 ₽. Если ребёнок активен — это хороший выбор. Наушники или колонка. 1 000–3 000 ₽. Для музыки, игр, учёбы. Только не забывайте про безопасность — громкость должна быть ограничена.

Как подобрать подарок по возрасту ребёнка. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills

Что подарить ребёнку 13–14 лет

Это подростки. Они уже не дети, но ещё не взрослые. Им важно чувствовать себя значимыми и понятыми.

Наушники или портативная колонка. 1 000–3 000 ₽. Это уже не «игрушка», а нужная вещь.

1 000–3 000 ₽. Это уже не «игрушка», а нужная вещь. Стильные аксессуары (рюкзак, чехол для телефона, брелок). 1 000–3 000 ₽. Важно, чтобы это было «как у всех», но с индивидуальностью.

1 000–3 000 ₽. Важно, чтобы это было «как у всех», но с индивидуальностью. Набор для творчества (скетчбук, маркеры, краски). 1 000–3 000 ₽. Если подросток увлекается рисованием — это отличный подарок.

1 000–3 000 ₽. Если подросток увлекается рисованием — это отличный подарок. Книга по интересам (фантастика, психология, биография). До 1 000 ₽. Главное — чтобы тема была близка.

До 1 000 ₽. Главное — чтобы тема была близка. Сертификат на впечатление (кино, каток, мастер-класс). 1 000–3 000 ₽. Это не вещь, но эмоции. И для подростка это часто важнее.

Что подарить ребёнку 15–16 лет

Старшие подростки. Они уже почти взрослые. И подарки должны быть «взрослыми».

Гаджеты и аксессуары (наушники, умные часы, внешний аккумулятор). Дороже 3 000 ₽. Но важно не «навязывать», а советоваться.

Дороже 3 000 ₽. Но важно не «навязывать», а советоваться. Впечатления (билеты на концерт, поездка, мастер-класс). Дороже 3 000 ₽. Это то, что запомнится надолго.

Дороже 3 000 ₽. Это то, что запомнится надолго. Обучение (курсы, онлайн-школа, книги для подготовки к экзаменам). 1 000–3 000 ₽. Если подросток сам этого хочет.

1 000–3 000 ₽. Если подросток сам этого хочет. Деньги в конверте. Это может показаться «неподарочным». Но для старшего подростка это часто лучший вариант. Он сам решит, что купить.

Это может показаться «неподарочным». Но для старшего подростка это часто лучший вариант. Он сам решит, что купить. Личные вещи (рюкзак, кошелёк, зонт). 1 000–3 000 ₽. Практично и нужно.

Что лучше подарить подростку. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Taras Grebinets

Универсальные подарки для любого возраста

Есть вещи, которые подходят почти всем. Они не привязаны к возрасту, но всегда уместны.

Впечатления. Билеты в театр, цирк, кино, на каток, мастер-класс. Это то, что остаётся в памяти.

Билеты в театр, цирк, кино, на каток, мастер-класс. Это то, что остаётся в памяти. Книги. Хорошая книга — универсальный подарок. Главное — правильно выбрать.

Хорошая книга — универсальный подарок. Главное — правильно выбрать. Настольные игры. Для всей семьи. Это и развлечение, и общение.

Для всей семьи. Это и развлечение, и общение. Абонементы. В бассейн, на скалодром, в музей. Если ребёнок любит активности.

В бассейн, на скалодром, в музей. Если ребёнок любит активности. Творчество. Наборы для рисования, лепки, шитья. Всё, что развивает фантазию.

Недорогие подарки и сладкие подарки

Если бюджет ограничен — это не проблема. Хороший подарок не обязательно дорогой.

Вот несколько идей до 1 000 ₽:

Книга

Настольная игра (простая)

Набор для творчества

Мягкая игрушка

Сладкий набор

Про сладкие подарки — осторожно. Если у ребёнка аллергия или ограничения по сахару, лучше выбрать что-то другое. Или собрать набор из полезных сладостей (сухофрукты, орехи, горький шоколад).

Актуальную информацию о качестве сладких подарков можно найти в материале Роскачества.

Подарки в год Козы

2027 год — год Огненной Козы. Это не значит, что все подарки должны быть «козьими». Но один символ года добавить можно.

Мягкая игрушка-коза. До 1 000 ₽. Милая, безопасная, и в тему. Если ребёнок маленький — отличный вариант. Если подросток — можно что-то более «взрослое», например брелок или статуэтку.

Подробнее о символе года — в нашем материале «Год Огненной Козы 2027: что значит символ и как его встречать».

А ещё россияне уже начали закупаться к Новому году. Об этом — в материале «Ёлки до 70 тысяч и «козочки»: Россияне уже начали закупаться к Новому году».

Какой подарок выбрать на год Козы 2027. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Irina Braga

Что не стоит дарить детям

Есть подарки, которые могут быть опасными или просто неуместными. Вот стоп-лист.

Игрушки с мелкими деталями для детей до 3 лет. Это риск проглатывания и удушья.

Это риск проглатывания и удушья. Игрушки с магнитами. Если магнит проглотить — это опасно для жизни.

Если магнит проглотить — это опасно для жизни. Шумные игрушки. Они могут напугать ребёнка или вызвать раздражение у родителей.

Они могут напугать ребёнка или вызвать раздражение у родителей. Слишком взрослые вещи. Косметика для малышей, «взрослые» гаджеты без необходимости.

Косметика для малышей, «взрослые» гаджеты без необходимости. Подарки «вместо внимания». Когда родители откупаются дорогими вещами, а не проводят время с ребёнком.

Когда родители откупаются дорогими вещами, а не проводят время с ребёнком. То, что не согласовано с родителями. Например, домашнее животное. Это ответственность, а не сюрприз.

Например, домашнее животное. Это ответственность, а не сюрприз. Одежда, если ребёнок её не хочет. Одежда — не всегда «подарок». Особенно для подростков.

Больше антисоветов — в материале «Топ-7 худших идей подарков на Новый год».

Шпаргалка: что подарить по возрастам

Если нет времени читать всё подряд, вот короткая выжимка. Возраст — идеи — ориентир по бюджету.

1–2 года. Мягкие кубики, книжка-картонка, сортер. До 1 000 ₽ или 1 000–3 000 ₽.

Мягкие кубики, книжка-картонка, сортер. До 1 000 ₽ или 1 000–3 000 ₽. 3–4 года. Набор для творчества, ролевой набор (доктор, повар), конструктор с крупными блоками. 1 000–3 000 ₽.

Набор для творчества, ролевой набор (доктор, повар), конструктор с крупными блоками. 1 000–3 000 ₽. 5–6 лет. Настольная игра на логику, набор для опытов, книга с крупным шрифтом. 1 000–3 000 ₽.

Настольная игра на логику, набор для опытов, книга с крупным шрифтом. 1 000–3 000 ₽. 7–9 лет. Книга из серии приключений, настольная игра для компании, спортивный набор. До 1 000 ₽ или 1 000–3 000 ₽.

Книга из серии приключений, настольная игра для компании, спортивный набор. До 1 000 ₽ или 1 000–3 000 ₽. 10–12 лет. Сложный конструктор, книга-квест, набор для хобби. 1 000–3 000 ₽.

Сложный конструктор, книга-квест, набор для хобби. 1 000–3 000 ₽. 13–14 лет. Наушники или колонка, стильные аксессуары, набор для творчества. 1 000–3 000 ₽.

Наушники или колонка, стильные аксессуары, набор для творчества. 1 000–3 000 ₽. 15–16 лет. Гаджеты и аксессуары, впечатления (билеты, поездка), обучение (курсы). Дороже 3 000 ₽.

Частые вопросы

Что подарить, если не знаешь интересов ребёнка?

Спросите у родителей. Или выберите универсальный подарок: книгу, настольную игру, впечатление. А ещё можно подарить сертификат — ребёнок сам выберет.

Сколько тратить на подарок ребёнку?

Нет «правильной» суммы. Ориентируйтесь на свои возможности. Хороший подарок не обязательно дорогой. Главное — внимание.

Что подарить годовалому ребёнку?

Развивающие игрушки, книжки с плотными страницами, сортеры, мягкие кубики. Только без мелких деталей.

Можно ли дарить подростку деньги?

Да. Для старшего подростка это часто лучший вариант. Он сам решит, что купить.

Что делать, если подарок дарят несколько родственников?

Можно скинуться на один большой подарок. Или договориться, кто что дарит. Главное — не дублировать.

Чем заменить дорогой подарок?

Впечатлением. Или подарком, сделанным своими руками. Или набором из небольших, но нужных вещей.

Авторы Андрей Соколов