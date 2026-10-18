Ёлки до 70 тысяч и «козочки»: Россияне уже начали закупаться к Новому году

Россияне начали покупать ёлки и новогодние украшения почти за три месяца до праздника. По данным SHOT, за первую половину октября спрос на ёлки вырос почти на 1000%, а на наборы украшений в виде козочек — на 1600%.

Козочки оказались среди самых востребованных праздничных товаров. Стоимость набора таких украшений может достигать двух тысяч рублей. Коза — символ наступающего 2027 года по китайскому календарю.

Разброс цен на искусственные ёлки заметно шире. В приведённой SHOT подборке модели высотой от 2,1 метра стоят от 22 до 70 тысяч рублей, а в средней категории, от 1,8 метра, — от 13 до 66 тысяч. Среди вариантов высотой не более 1,8 метра есть предложения до шести тысяч рублей.

Покупают и светящихся оленей для праздничного оформления. По информации канала, они обходятся в 9–14 тысяч рублей. В число популярных покупок также вошли новогодние фарфоровые тарелки — от двух тысяч рублей за штуку.

Ранее Life.ru рассказывал, что новогодние подарки для семьи, друзей и коллег могут обойтись россиянину примерно в 27–59,5 тысячи рублей, если поздравить сразу 14 человек.