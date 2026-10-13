Назад в детство: Родители массово меняют гаджеты на старые добрые игрушки

Британские родители всё чаще отказываются от электронных гаджетов в качестве рождественских подарков детям, выбирая конструкторы, настольные игры и традиционные игрушки. Продажи товаров, не требующих экранов, растут на фоне опасений по поводу влияния технологий на подрастающее поколение, пишет Daily Mail.

Перемены уже заметили крупнейшие торговые сети Великобритании. Например, все десять игрушек из рождественского рейтинга The Entertainer не предполагают использования экранов. Аналогичная тенденция прослеживается в праздничной подборке Hamleys, включающей 15 популярных товаров.

Среди фаворитов оказались конструкторы Lego и Meccano, игровые кухни, интерактивные плюшевые животные и наборы для творчества. По словам представителей магазинов, взрослые всё чаще ищут развлечения, которые помогают детям отвлечься от смартфонов и планшетов.

Особенно показательной стала статистика интернет-запросов. За последний год интерес к поисковым фразам «игрушки без экранов» и «как сократить экранное время» вырос более чем на 5000%. Об этом рассказали представители The Entertainer.

Тенденцию подтверждают и в Smyths Toys. Там отмечают повышенный спрос на настольные игры, художественные наборы и конструкторы. Покупатели выбирают занятия, которыми можно увлечься всей семьёй, а заодно познакомить детей с развлечениями собственного детства.

Популярность классических подарков настолько выросла, что отдельным магазинам приходится ограничивать покупки. Так, сеть Aldi установила лимиты на некоторые деревянные игрушки, чтобы больше покупателей смогли приобрести их к праздникам.

Представители индустрии связывают происходящее с желанием родителей найти баланс между цифровыми технологиями и обычными играми. При этом речь не идёт о полном отказе от электроники: взрослые стремятся разнообразить детский досуг и дать больше возможностей для творчества, движения и живого общения.

Ранее Life.ru рассказывал, почему запрет гаджетов может привести к конфликтам между родителями и детьми. Детский психолог Дарья Дугенцова советовала не просто отбирать смартфон, а предлагать интересную альтернативу: настольные игры, творческие занятия, спорт, прогулки и семейные проекты.