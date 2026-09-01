«Не замена мамы и папы»: эксперт объяснил новые правила ГОСТа для игрушек с ИИ

Игрушки с искусственным интеллектом по новому ГОСТу должны быть устроены так, чтобы не вызывать у ребёнка страх, агрессию или чрезмерную эмоциональную привязанность и не подменять живое общение с родителями. Об этом Life.ru рассказал эксперт по сертификации, основатель российского проекта «Стандарт-Москва» Алексей Тюльпин.

С 1 сентября в России начал действовать ГОСТ Р 72756-2026 для игрушек с технологиями искусственного интеллекта. Он распространяется на изделия для детей от одного года до 14 лет: говорящих кукол, роботов, умных питомцев, обучающие устройства, игровые аксессуары с ИИ и игрушки, связанные с приложениями или облачными сервисами.

По словам Тюльпина, принципиальное отличие нового стандарта в том, что безопасность теперь оценивается не только по материалам и конструкции. В поле внимания попадают алгоритмы, датчики и каналы связи, обработка данных ребёнка, подключение к внешним сервисам и возможности родительского контроля.

«Разработчик обязан исключить сценарии общения, вызывающие страх, тревогу, агрессию или чрезмерную привязанность к устройству», — объяснил эксперт в беседе с Life.ru.

Отдельно учитывается возраст ребёнка. По словам Тюльпина, набор реплик и тем для общения у игрушки для трёхлетнего малыша и устройства для подростка должен различаться. Ограничение чрезмерной привязанности, отметил специалист, как раз призвано не допустить ситуации, при которой электронный собеседник начинает заменять ребёнку общение со взрослыми.

Игрушка с ИИ способна распознавать речь, запоминать сценарии и подстраивать ответы под действия ребенка, поэтому при оценке безопасности учитываются возраст ребенка, характер взаимодействия и родительский контроль. При этом обычные требования к материалам, конструкции, электрической и механической безопасности сохраняются. Алексей Тюльпин эксперт по сертификации

Родительский контроль также входит в цифровую часть стандарта. Производителю предлагается заранее учитывать, какую информацию получает игрушка во время игры, где она хранится и кому передаётся, а также можно ли ограничить отдельные функции и подключение устройства к внешним сервисам.

При этом ГОСТ дополняет, а не отменяет привычные требования к безопасности игрушек: физические, механические, химические и электрические нормы продолжают действовать. Сам национальный стандарт по общему правилу применяется добровольно, если законодательством не предусмотрено иное.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, какие требования новый ГОСТ вводит для игрушек с искусственным интеллектом. В частности, документ затрагивает защиту детских данных, возрастную уместность сценариев и психоэмоциональную безопасность.