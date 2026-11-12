В большинстве случаев хромосомный пол определяется при оплодотворении: яйцеклетка несёт X-хромосому, а сперматозоид X или Y. Сегодня пол видно на УЗИ, а при желании его можно узнать ещё раньше по анализу крови. Но полвека назад у беременной был другой «диагност» — бабушка, соседка или опытная тётя. Они смотрели на живот, лицо и тарелку будущей мамы и выносили вердикт без всякой аппаратуры. Мы выяснили, какие приметы помогали нашим бабушкам предсказывать пол ребёнка и почему их толкования так часто противоречат друг другу.

Живот «огурцом»

Форма живота и пол ребёнка по народным приметам. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Главная примета касается формы живота. Если он торчит вперёд острым «огурцом», а сбоку почти не заметен, ждали мальчика. Если живот круглый, широкий и будто расплывается по бокам, говорили о девочке. Встречается и вариант с высотой: где-то низкий живот обещал одно, высокий — другое, и толкования менялись от деревни к деревне. Акушеры объясняют форму куда прозаичнее: всё зависит от мышц пресса, телосложения мамы и того, как малыш расположился внутри.

Самое забавное, что в других странах ту же примету читают наоборот. В Италии есть поговорка «Острый живот на войну не пойдёт». То есть угловатый живот, у нас «мальчиковый», там обещает девочку, которую в армию не призовут. Получается, одна и та же беременная в Москве ждёт сына, а в Риме дочку. Уже по этому видно, что доверять форме живота можно лишь наполовину, хотя многие бабушки готовы спорить об этом до хрипоты и приводить в пример всех соседок по подъезду.

«Дочка забирает мамину красоту»

Примета «дочка забирает мамину красоту». ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Эту поговорку слышала почти каждая женщина в положении. Если будущая мама подурнела, лицо отекло, появились пятна и прыщи, в народе уверенно предсказывали девочку. А если женщина расцвела и похорошела, значит, носит сына. Приметами рождения мальчика считали и тёмную полосу на животе, и сильно потемневшие соски. Врачи все эти перемены связывают с гормонами беременности, а они одинаково меняют кожу и лицо при любом поле малыша.

Поговорку про красоту часто вспоминают с обидой, но в ней есть и нежность: дочь в народных представлениях тесно связана с матерью ещё до рождения. Такая связь трогает и в литературе. Life.ru рассказывал, как Мамин-Сибиряк сочинял «Алёнушкины сказки» для своей маленькой дочери и какая непростая семейная история скрывалась за этими добрыми страницами. А на форумах будущих мам до сих пор хватает рассказов от женщин, которые якобы «подурнели», ожидая сына, зато «расцвели», когда носили дочку.

Солёное, сладкое или мясо

Тяга к солёному и сладкому: кто родится по приметам. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Следом бабушки заглядывали в тарелку. Тянет на конфеты и пирожные — значит, будет девочка. Хочется мяса, колбасы и солёных огурцов — значит, мальчик. Есть даже присказка: девочки крадут красоту, а мальчики требуют мяса. В советское время эту примету знали почти все, и многие мамы потом с гордостью рассказывали, что «всё совпало». Особенно убедительно это звучало, если с утра до вечера хотелось селёдки, а в итоге на свет появился сын.

Диетологи такую логику не поддерживают: пол ребёнка не зависит от питания матери. Причины пищевых пристрастий при беременности изучены не полностью. Они могут быть связаны с изменениями вкуса и обоняния, но по тяге к конкретной пище нельзя определить нехватку витаминов в организме. Так что желание съесть селёдку с вареньем ничего не скажет о поле малыша, зато станет хорошим поводом обсудить рацион с врачом на ближайшем приёме.

Токсикоз

Токсикоз и пол будущего ребёнка. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С тошнотой в первые месяцы связана самая запутанная примета. По одной версии, сильный токсикоз бывает у тех, кто ждёт девочку, а с сыном беременность проходит легко. По другой, всё ровно наоборот. И в разных странах один и тот же признак трактуют по-разному. Две бабушки могли поспорить об этом на одной кухне и обе остаться при своём мнении. Выраженная тошнота и рвота статистически чаще встречаются при вынашивании девочек. Однако по этому признаку нельзя надёжно определить пол ребёнка.

Тошнота, бессонница и перепады настроения в первые месяцы заставляют многих женщин искать хоть какую-то определённость. Кто-то читает приметы, кто-то с интересом заглядывает в гороскопы. Для поклонниц восточного календаря Life.ru выяснил, кому месяц Земляной Свиньи обещает семейную идиллию до 7 декабря. Только относиться к таким прогнозам стоит так же, как к бабушкиным приметам: с улыбкой, а не как к плану на детскую комнату.

Обручальное кольцо на нитке

Кольцо на нитке: бабушкин способ узнать пол малыша. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пожалуй, самый «научный» на вид бабушкин тест. Будущая мама ложится на спину, над её животом подвешивают на нитке обручальное кольцо и ждут. Если кольцо описывает круги, ждут девочку, а если раскачивается из стороны в сторону, как маятник, то мальчика. Секрет «точности» прост: рука держит нитку неподвижно только в теории. Кольцо словно угадывает ожидания того, кто держит нитку, и результат часто совпадает с желанием самой бабушки.

К тому же разряду относятся приметы про походку. Если беременная часто спотыкается и падает, ей обещали дочку. А неуклюжесть и неповоротливость в другой версии предвещали мальчика. Выходит, почти любой признак можно истолковать в обе стороны, и бабушки этим умело пользовались. Говорят, что все такие приметы сбываются ровно в половине случаев. Шансы, согласитесь, как у подброшенной монетки, только монетка хотя бы ни на что не намекает и не обижает будущую маму.

Сердцебиение и УЗИ

Пол ребёнка по сердцебиению и на УЗИ. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В роддомах тоже ходили свои приметы. Многие верили, что опытная акушерка по частоте сердцебиения малыша отличит мальчика от девочки: у сыновей сердце будто бы бьётся реже и солиднее. Но по частоте сердцебиения нельзя надёжно определить пол ребёнка: небольшие статистические различия, обнаруженные на отдельных сроках, для такого предсказания непригодны. Сегодня пол ребёнка показывает плановое УЗИ, а ещё раньше его можно узнать по анализу крови матери. Так что гадать бабушкам приходится всё меньше.

И всё же приметы живут, потому что угадывать пол для семьи давно стало игрой, а не диагностикой. Бабушки вешают кольцо, мамы спорят, папы втайне мечтают о сыне или дочке. Но родительские заботы не заканчиваются, когда дети вырастают. Life.ru рассказывал, как Татьяна Васильева, Лолита и Мэрил Стрип тянут взрослых детей и внуков. Так что настоящие хлопоты начинаются вовсе не с формы живота, а гораздо позже, и длятся они всю жизнь.

Так можно ли определить пол ребёнка по народным приметам? Нет. Живот «огурцом», подурневшее лицо, тяга к селёдке и кольцо на нитке совпадают с реальностью примерно в половине случаев. Даже токсикоз, который чаще сопровождает беременность девочкой, пол конкретного малыша не выдаёт. Пол назовёт врач, а бабушкины приметы ценны как кусочек семейной традиции, который передают вместе с особыми словечками. Кстати, проверьте, помните ли вы значение устаревших слов из русских рассказов, и не подведите бабушку!