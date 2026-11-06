В начале «Алёнушкиных сказок» папа уговаривает дочку уснуть, а вокруг уже собираются будущие герои. У этой домашней сцены была реальная история. Девочка, которой писатель рассказывал сказки, рано потеряла мать и с детства тяжело болела. 6 ноября 1852 года родился Дмитрий Мамин-Сибиряк, и в день его рождения вспоминаем, как забота об одном ребёнке подарила другим детям целую книгу.

Ради актрисы он уехал с Урала

Мамин-Сибиряк, Мария Абрамова: как писатель расстался с Марией Алексеевой и переехал с актрисой в Петербург. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

К моменту знакомства с актрисой Марией Абрамовой Мамин-Сибиряк уже был известным писателем. За его плечами были романы «Приваловские миллионы» и «Горное гнездо», годы литературной работы и долгая совместная жизнь с Марией Алексеевой. Она помогала ему редактировать рукописи, давала советы и поддерживала, когда он только добивался признания. Вместе они прожили больше десяти лет, хотя официально свой союз так и не оформили. Алексеева была одной из тех спутниц писателей, чья работа оставалась за пределами обложки. О других женщинах, которые редактировали рукописи, решали издательские вопросы и помогали создавать знаменитые книги, Life.ru рассказывал отдельно.

В 1890 году писатель познакомился с Марией Абрамовой, приехавшей в Екатеринбург с театральной труппой. Он увлёкся актрисой, ухаживал за ней, провожал после спектаклей. Отношения с Алексеевой закончились. Для женщины, которая много лет была его спутницей и помощницей, разрыв стал тяжёлым переживанием. В марте 1891 года Мамин-Сибиряк и Абрамова уехали в Петербург. Писатель начинал новую семейную жизнь, однако счастье оказалось недолгим. Любовные истории писателей порой меняли жизнь сразу нескольких человек. Так, Иван Бунин годами жил под одной крышей с женой и новой возлюбленной.

Два в одном: Трагедия и счастье Мамина-Сибиряка

Дочь Мамина-Сибиряка Алёнушка: как писатель переживал смерть Марии Абрамовой и стал отцом-одиночкой. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В марте 1892 года у пары появилась Елена, которую отец ласково называл Алёнушкой. Вскоре после родов Мария Абрамова умерла. Дмитрий остался с младенцем, за здоровье которого тоже приходилось тревожиться. Спустя несколько дней после трагедии он писал о дочери: «Буду жить для этого маленького существа, буду работать для него и буду им счастлив».

В этих словах уже было решение, определившее дальнейшую жизнь писателя. После потери Марии у Мамина-Сибиряка оставалась дочь, которой требовались забота и постоянное внимание. Алёнушка росла болезненным ребёнком. У неё проявилось заболевание нервной системы, которое затрудняло движения. Сначала она училась дома, а в 1908 году поступила в петербургскую гимназию. Дом, близкие и занятия с ними стали для неё особенно важны.

Кто помогал отцу-одиночке воспитывать девочку?

Ольга Гувале и Мамин-Сибиряк: как няня Алёнушки стала женой писателя и заменила маленькой дочке мать. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В первые месяцы после трагедии писателю помогли друзья. По воспоминаниям Марии Куприной-Иорданской, близкой подруги Мамина-Сибиряка, издательница Александра Давыдова взяла девочку к себе. Там о ней стала заботиться воспитательница Ольга Францевна Гувале. В семье её называли тётей Олей.

Куприна-Иорданская вспоминала и первые признаки возвращавшегося семейного счастья. Летом Дмитрий Мамин-Сибиряк жил вместе с ними на даче около Павловска, его комната находилась рядом с детской. Когда Алёнушка окрепла и начала улыбаться, отец стал охотнее общаться с окружающими. Ольга Гувале осталась рядом с девочкой на долгие годы. В 1900 году они с писателем поженились. У Алёнушки появилась семья, в которой заботу о ней делили двое взрослых.

Ему пришлось удочерять собственного ребёнка

Удочерение Алёнушки Маминым-Сибиряком: почему писателю пришлось в суде добиваться прав на свою дочь. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

При этом даже фамилию отца девочка получила не сразу. Мария Абрамова к моменту её рождения официально оставалась женой другого человека. Поэтому родство с Маминым-Сибиряком пришлось оформлять через удочерение. Согласно архивным документам, в марте 1902 года Петербургский окружной суд признал Елену удочерённой Дмитрием Маминым и предоставил ей его фамилию.

На этом переписка с учреждениями не закончилась. Следом писатель добивался для девочки своего отчества и прав личного почётного гражданства. Делопроизводство завершилось только к весне 1903 года. Все эти годы он растил дочь, занимался её здоровьем и образованием, сочинял для неё сказки. Одновременно приходилось собирать документы, чтобы семейная связь получила официальное признание.

Как любовь к дочери породила всем известные сказки

История «Алёнушкиных сказок»: как Мамин-Сибиряк сочинял истории для дочери и создал знаменитую книгу. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Мамин-Сибиряк писал для детей ещё до появления Алёнушки. Например, «Емеля-охотник» вышел отдельным изданием в 1884 году. Поэтому рождение дочери не было началом всей его детской литературы. Но у историй, которые он придумывал для неё, появилась особая, очень личная интонация. Сначала отец пересказывал девочке знакомые сказки, затем стал сочинять собственные. Алёнушка хорошо запоминала услышанное, и ему приходилось придумывать новое.

В «Присказке» Мамин-Сибиряк обращается к дочери: «Спи, Алёнушка, спи, красавица, а папа будет рассказывать сказки». Вокруг уже ждут кот Васька, пёс Постойко, Мышка-норушка и другие слушатели. Читатель словно оказывается рядом с ними у детской кровати. А позднее писатель скажет о сборнике: «Это моя любимая книга — её писала сама любовь, и поэтому она переживёт всё остальное». Зная историю Алёнушки, в них особенно легко услышать голос отца, который хотел порадовать своего ребёнка. Книга Мамина-Сибиряка выросла из домашних рассказов ребёнку. При этом далеко не любую сказку хочется читать перед сном: в собрании Афанасьева встречаются сюжеты, способные напугать и взрослых.

Алёнушка выросла и сама начала писать

Елена Мамина и её стихи: как повзрослела Алёнушка из сказок отца и почему её рукописи хранят в музее. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

За именем на обложке осталась маленькая девочка, хотя настоящая Елена Мамина взрослела, читала, занималась музыкой, рисовала и сочиняла стихи. Из-за болезни она первое время училась дома, а ходить могла только с сопровождающим. В Мемориальном доме-музее Д. Н. Мамина-Сибиряка сохранилась её тетрадь со стихотворениями. Исследователям пришлось потрудиться, чтобы разобрать записи, так как нарушение движений сказывалось и на почерке. В экспозиции есть и её акварель «Дачный дворик в Павловске». Эти вещи позволяют увидеть в Алёнушке человека со своими интересами и творчеством. Она любила поэзию, пробовала выразить собственные переживания и оставила после себя работы, которые можно увидеть рядом с вещами знаменитого отца.

Она пережила отца всего на два года

Судьба дочери Мамина-Сибиряка: как Алёнушка прожила всего 22 года и помогла сохранить память об отце. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Дмитрий Мамин-Сибиряк умер в 1912 году. Елена прожила ещё два года и скончалась в 1914-м, в возрасте 22 лет, от скоротечной чахотки (туберкулёза). Но до этого успела принять решение, благодаря которому память об отце получила свой дом. Писатель завещал ей дом в Екатеринбурге, купленный когда-то на литературные гонорары. Елена, в свою очередь, передала его по завещанию городу с просьбой устроить там музей Мамина-Сибиряка. Для посетителей его открыли в 1946 году.

Отец сохранил имя дочери в книге, а дочь позаботилась о сохранении его дома. И сегодня «Алёнушкины сказки» можно читать как очень личное обращение: папа рядом, он расскажет историю, а ребёнок пока может спокойно засыпать. Какая сказка из детства вспоминается вам первой? А если хочется проверить, что ещё осталось в памяти, попробуйте отгадать семь загадок Самуила Маршака в тесте Life.ru.