На первую встречу с будущим наставником люди могли прийти из любопытства, в поисках поддержки или просто за новым кругом общения. Как и в страшных историях из Threads, тревожные детали порой складывались в общую картину лишь задним числом. Сначала к словам наставника прислушивались, а со временем он уже мог решать, с кем его последователям общаться, куда отдавать деньги и что считать предательством. Как ему удавалось получить такую власть над людьми?

«Аум Синрикё»* набирала учеников в Москве, а её российские последователи пошли под суд

«Аум Синрикё»* в России: как секта набирала последователей в Москве и за что осудили главу российской ячейки? Фото © ТАСС / Вадим Жуков, Сергей Микляев

В 1992 году «Аум Синрикё»* начала работать в России. Помимо выступлений на «Маяке» и занятий в «Олимпийском», организация получила эфир на телеканале «2х2». К весне 1995 года в Москве работали пять отделений. По оценкам руководителей организации, весной 1994 года число её последователей по всей России приближалось к 50 тысячам. К тому моменту зрители уже успели привыкнуть к телесеансам Кашпировского, на которые у экранов собирались миллионы.

В 1994 году Комитет по защите молодёжи от тоталитарных сект подал иск, опираясь на 30 писем родственников. Семьи рассказывали, что близкие переставали с ними общаться и перечисляли деньги на пожертвования. Жена одного из последователей говорила, что её муж после вступления отдал организации три миллиона тогдашних рублей. Специалисты НИИ психиатрии обследовали 11 последователей и связывали нарушения их состояния с недостатком сна и питания.

Лидер секты Сёко Асахара обещал последователям, что близится конец света и пережить его смогут настоящие верующие. К тому времени, когда в 1992 году организация открыла отделения в России, в Японии уже несколько лет искали исчезнувшего адвоката Цуцуми Сакамото и его семью. Он выступал против «Аум Синрикё»*. В 1989 году члены организации убили Сакамото, жену и их маленького сына, однако полиция долго не могла связать это преступление с людьми Асахары. В 1994-м они устроили отравление в японском городе Мацумото. Погибли восемь человек, более 140 пострадали.

Утром 20 марта 1995 года члены «Аум Синрикё»* устроили атаку в токийском метро. Пассажиры выбегали из вагонов на платформы, задыхались и падали. Среди погибших оказался заместитель начальника станции Кадзумаса Такахаси, который пытался помочь и сам отравился. Более шести тысяч человек пострадали.

В 1995 году суд закрыл московское отделение «Аум Синрикё»* и запретил её теле- и радиопередачи. В 2002-м адепт Дмитрий Сигачёв получил восемь лет колонии. Его группа готовила теракты в Японии, чтобы добиться освобождения Асахары. В 2016 году Верховный суд признал «Аум Синрикё»* террористической организацией и запретил её в России. В 2026-м суд назначил главе российской ячейки Михаилу Устьянцеву 21 год и 6 месяцев по делу о финансировании терроризма. По данным суда, Устьянцев и его соратники собрали для организации не менее 88 миллионов рублей.

«Ашрам Шамбалы» начинался с йоги, а за закрытыми дверями людей держали впроголодь

Секта «Ашрам Шамбалы»: как новосибирская секция йоги стала сетью филиалов и за что осудили её основателя? Фото © ТАСС / Пресс-служба ГУВД

За три года до появления «Аум Синрикё»* в России в новосибирском Академгородке уже собиралась своя группа любителей йоги. В 1989 году её организовал Константин Руднев. Со временем он и его помощники начали проводить открытые семинары в домах культуры, а тех, кто заинтересовался учением, звали дальше. По материалам дела, одним из условий вступления в группу был разрыв с семьёй. Некоторые последователи передавали организации имущество, включая квартиры.

К моменту суда филиалы организации были уже примерно в 20 российских регионах, включая Москву, Петербург и Новосибирскую область. Через секту «Ашрам Шамбалы» за годы прошли десятки тысяч человек. В 2004 году милиция задержала Руднева на даче под Новосибирском. Вместе с ним там нашли девять молодых женщин, две из них к тому времени уже несколько лет числились пропавшими без вести.

По версии обвинения, в общине последователей держали впроголодь, лишали нормального сна и подвергали психологическому давлению. Следствие также описывало случаи сексуального насилия. Несколько попыток привлечь Константина Руднева к ответственности закончились тем, что последователи отказывались давать против него показания. В 2013 году суд признал его виновным в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, создании религиозного объединения, посягавшего на права граждан, и приготовлении к сбыту наркотиков. Руднев получил 11 лет колонии.

Пензенские затворники увели под землю четверых детей

Пензенские затворники: зачем 35 человек, включая четверых детей, спустились в землянку и чем это закончилось? Фото © ТАСС / Александр Рюмин

В ноябре 2007 года возле села Никольское в Пензенской области 35 человек спустились в заранее подготовленное подземное укрытие. Среди них были четверо детей, младшему было всего полтора года. Бывший инженер Пётр Кузнецов убедил последователей, что в мае 2008-го наступит конец света. Сам он остался на поверхности, объяснив это тем, что должен руководить происходящим оттуда. Затворники месяцами отказывались выходить и угрожали поджечь себя, если их попытаются вытащить силой.

Милиция и спасатели дежурили у землянки круглосуточно. Один из затворников даже стрелял в сотрудников правоохранительных органов и угрожал убить женщин из группы в случае штурма. В конце марта часть укрытия обвалилась, и на поверхность вышли семь женщин. Позже, после нового обвала, некоторые взрослые начали выводить детей. А вокруг другого подземелья, Кольской сверхглубокой скважины, выросла легенда о том, что советские учёные случайно открыли «врата в ад».

Последние девять человек покинули укрытие 16 мая, когда спасатели и милиция извлекли из-под земли тела двух женщин. Их похоронили там же, где продолжали жить остальные. По сообщениям того времени, одна из умерших страдала онкологическим заболеванием, а смерть второй участники группы связывали с крайне строгим постом. Петра Кузнецова суд признал невменяемым и направил на принудительное лечение.

«Великое белое братство» назначило конец света и захватило Софийский собор

«Великое белое братство»: зачем последователи Марии Дэви Христос захватили Софийский собор в Киеве в 1993-м? Фото © pravoslavie.ru

Свой конец света назначали и руководители «Великого белого братства». Движение сформировалось в Киеве в начале 1990-х, ещё в Украинской ССР. Юрий Кривоногов до этого ездил по советским городам с лекциями о нетрадиционном целительстве, а Марина Цвигун, бывшая сотрудница заводской газеты, взяла имя Мария Дэви Христос и объявила себя воплощением Сына Божьего. Последователей призывали собраться в Киеве осенью 1993-го, когда, по словам лидеров, должен был наступить Страшный суд.

Филиалы «Братства» открывались и в России. Весной 1993 года на собрание под Владимиром пришли около тысячи участников. На ноябрьский сбор в Киев съехались несколько тысяч последователей. Среди тех, кого привлекали в движение, было много подростков и молодых людей. Руководители настраивали их против родителей, а некоторые новички отдавали движению жильё, машины и украшения.

10 ноября 1993 года несколько десятков участников вошли в Софийский собор под видом туристов, прошли к алтарю и начали своё богослужение. Во время столкновения с милицией помещение залило пеной из огнетушителей. По словам заместителя директора музея-собора, пена залила алтарь и два придела, пострадали фрески и позолота на иконах XVII века. После задержаний часть участников отказалась от еды и воды. В больницы попали 294 последователя в 13 областях Украины. В 1996-м суд вынес приговор по делу о захвате собора и массовых беспорядках. Кривоногов получил семь лет лишения свободы, Цвигун четыре года, их соратник Виталий Ковальчук шесть лет.

«Бог Кузя» бил последователей и заставлял их платить за наказание

Секта «бога Кузи»: как Андрей Попов собирал деньги на храм и за что его приговорили к пяти годам колонии? Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

На православных ярмарках Андрей Попов, известный как «бог Кузя», появлялся в рясе и представлялся иеромонахом Романом. У него были документы на участие в ярмарках, полученные у священнослужителей обманом, поэтому со стороны всё выглядело как обычный церковный сбор. Людям говорили, что деньги пойдут на храм-часовню Живоначальной Троицы на территории нынешней Новой Москвы. Некоторые жертвовали сотни тысяч рублей, а самая крупная сумма, о которой сообщалось на суде, составила 820 тысяч. Стройка и правда началась, но остановилась на цокольном этаже. Как установил суд, деньги, собранные под предлогом строительства и проведения обрядов, бог Кузя и его сообщницы тратили на себя.

Андрей Попов лично отбирал людей в московскую общину и собирал с них регулярные взносы. Некоторые участники рассказывали следователям, что Кузя требовал отдать ему имущество, развестись и оставить детей на попечение родственников. По приговору, сумма хищений составила 7 миллионов 385 тысяч рублей. В деле фигурировали несколько десятков потерпевших, а общую численность группы в опубликованных материалах суда не указали.

Внутри группы существовала система штрафов и телесных наказаний. Тех, кого Андрей Попов считал провинившимися, били плёткой, ремнём или руками. Это называли «очищением». Число ударов могло исчисляться десятками, а избитые ещё и должны были заплатить за наказание. В 2018 году Пресненский суд Москвы приговорил Андрея Попова к пяти годам колонии за создание организации, деятельность которой сопровождалась насилием, и особо крупное мошенничество.

«Город Солнца»: Виссарион заставлял строить поселение в тайге

Община Виссариона: как появился «Город Солнца» в красноярской тайге и почему его основателя осудили? Фото © Wikipedia / Ekaterina Dawn

Когда бывший сотрудник ГАИ Сергей Тороп в 1991 году начал публично проповедовать под именем Виссарион, его слушатели едва ли представляли, что через несколько лет будут строить собственное поселение в красноярской тайге. В 1995-м там появился «Город Солнца», а в сентябре 2020-го в район общины прилетели вертолёты с силовиками. Они задержали Торопа и двух его ближайших соратников, Владимира Ведерникова и Вадима Редькина. Мысль оставить привычную жизнь и жить по своим убеждениям занимала и Льва Толстого. Life.ru уже рассказывал, почему писатель тайно ушёл из Ясной Поляны.

В самом «Городе Солнца», по данным правозащитного проекта «Поддержка политзаключённых. Мемориал», жило около 150–200 человек, а в соседних деревнях расселились ещё около пяти тысяч последователей. В первые годы община жила по строгим правилам, включая ограничения в питании, и стремилась перейти на самообеспечение. В августе 2020 года участники общины отобрали у съёмочной группы «Известий» микрофон и технику, когда журналисты начали снимать религиозную церемонию. По этому эпизоду один из участников общины получил условный срок, а второго суд освободил от наказания за истечением срока давности.

По версии обвинения, давление на последователей продолжалось годами. По одному из эпизодов следствие утверждало, что во время встреч и богослужений бывшего участника общины запугивали, подвергали шантажу и изолировали. Экспертиза связала тревожное расстройство у этого человека с годами жизни в общине. Всего по делу проходили 23 потерпевших. Шести из них, по данным обвинения, причинили тяжкий вред здоровью, одному — вред средней тяжести. Подсудимые вину не признали. Защита оспаривала и выводы экспертиз, и связь между действиями руководителей общины и состоянием потерпевших.

В 2025 году Торопа и Ведерникова приговорили к 12 годам колонии строгого режима, Редькина — к 11. В сентябре 2026-го кассационный суд оставил приговор в силе. Правозащитный проект «Поддержка политзаключённых. Мемориал» считает уголовное дело частью кампании против общины и признал троих осуждённых политзаключёнными.

Скопцы обещали спасение через увечье, и дело доходило до суда из-за детей

Скопцы в СССР: почему последователи общины шли на оскопление и за что её руководителей судили в Ленинграде? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В 1925 году жительница села Секирино попросила народный суд забрать её 12-летнего сына у бывшего мужа. Тот прошёл обряд оскопления (удаления половых органов в религиозных целях), и женщина боялась, что такая же участь ждёт ребёнка. Суд передал мальчика матери. Ещё один случай описал Николай Волков в книге «Секта скопцов», опубликованной в 1931 году. По его сведениям, 15-летнего работника из деревни Волосово оскопил родной дядя, пообещав ему имущество. Когда племянник потребовал плату за работу, дядя выгнал его, и юноша обратился в суд.

Скопческие общины возникли ещё в Российской империи и пережили революцию. Их последователи считали, что оскопление помогает избавиться от полового влечения и приблизиться к спасению. Численность московской общины оценивалась примерно в 500 человек, из которых около 150 прошли обряд. Это оценка по Москве, опубликованная в разгар советской кампании против скопчества. В 1929–1930 годах дела таких общин слушали в Ленинграде, его окрестностях и Саратове. В 1930-м руководителям ленинградской общины вменяли и причинение увечий по религиозным мотивам, и «контрреволюционную пропаганду». Большинство обвиняемых получили сроки. Советская власть использовала эти процессы в антирелигиозной кампании.

Какая из семи историй поразила вас сильнее всего? А если интересно, как газетные заметки и уголовные дела превращаются в сюжеты для кино, Life.ru собрал восемь культовых ужастиков на реальных событиях и разобрался, какие детали режиссёры взяли из жизни.

Ещё больше WOW-контента — в нашем канале в МАХ!