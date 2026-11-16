17 ноября во всём мире отмечают Международный день студентов, и это отличный повод вспомнить, что студенческий билет нужен не только для входа в университет и сдачи экзаменов. Оказывается, с его помощью можно заметно сократить расходы на поездки, покупки, развлечения и даже необходимые для учёбы программы, причём о некоторых скидках учащиеся могут даже не догадываться. Life.ru рассказывает, где искать самые выгодные студенческие предложения, как ими воспользоваться и что изменится в 2027 году.

Как студенту получить скидку на метро, автобусы и другой общественный транспорт?

Льготный проезд для студентов в 2026 году: как оформить карту москвича и получить скидку на общественный транспорт? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ежедневная дорога до университета может незаметно превратиться в одну из самых серьёзных статей расходов, особенно если студенту приходится пользоваться сразу несколькими видами транспорта. Однако в некоторых российских регионах учащимся предлагают специальные тарифы, позволяющие существенно сократить затраты на поездки, хотя рассчитывать на одинаковую скидку по всей стране не стоит.

Например, в Москве студенты очной формы обучения могут оформить карту москвича, которая позволяет приобретать проездные билеты по сниженной стоимости. В 2026 году комбинированный студенческий проездной на 30 дней, включающий метро, МЦК, МЦД в центральной зоне и наземный транспорт, стоит 985 рублей, тогда как обычный «Единый» на тот же срок, распространяющийся на перечисленные виды транспорта, обойдётся в 3460 рублей. Таким образом, студент может сэкономить 2475 рублей за месяц, пользуясь практически тем же набором транспорта. Если же учащемуся достаточно только метро, МЦК и МЦД в центральной зоне, он может приобрести отдельный студенческий проездной за 720 рублей.

Для оформления карты необходимо подать заявление на mos.ru, причём студентам московских образовательных организаций она доступна независимо от места регистрации. Тем, кто учится в другом городе, стоит проверить аналогичные предложения на сайте регионального транспортного оператора, поскольку порядок оформления и стоимость проездных устанавливаются отдельно.

Как сэкономить 15% на железнодорожных билетах с помощью студенческого?

Скидки РЖД для студентов в 2026 и 2027 годах: как получить 15% на билеты в купе и скоростные поезда? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Если поездки на общественном транспорте позволяют экономить понемногу каждый день, то путешествие в другой город может принести гораздо более заметную выгоду. Особенно это касается студентов, которые регулярно возвращаются домой на каникулы или навещают родственников, ведь для них у РЖД предусмотрена специальная программа со скидкой на железнодорожные билеты.

В 2026 году студенты, аспиранты и курсанты очной формы обучения российских вузов и колледжей в возрасте до 23 лет включительно могут получить скидку 15% в рамках программы «РЖД Бонус». Правда, воспользоваться предложением могут только граждане России, а сама скидка распространяется не на любые железнодорожные билеты, а на предусмотренные программой места в купейных вагонах и вагонах для сидения скоростных поездов АО «ФПК», курсирующих внутри страны. Чтобы приобрести билет по специальному тарифу, необходимо зарегистрироваться в программе «РЖД Бонус» и подтвердить статус учащегося.

При этом скидка рассчитывается от применяемого тарифа на момент покупки, а сервисные услуги оплачиваются полностью, поэтому фактическая экономия от итоговой стоимости билета может оказаться немного меньше 15%. Лучше заранее активировать студенческий статус в программе, чтобы не заниматься подтверждением документов непосредственно перед отправлением поезда.

Как получать скидки в магазинах, кафе и аптеках по студенческой карте?

Скидки по карте москвича для студентов: как экономить до 15% на покупках в магазинах, аптеках и кафе? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Студенческая карта может оказаться полезной даже во время обычного похода за продуктами, поскольку некоторые магазины, аптеки и заведения общественного питания участвуют в партнёрских программах, позволяющих заметно сократить расходы. Особенно много подобных предложений собрано в московской программе скидок по карте москвича, которая объединяет более девяти тысяч партнёрских точек по всей России.

В зависимости от организации размер скидки может составлять 5, 10 или даже 15%, причём специальные предложения распространяются не только на продукты питания, но и на лекарства, одежду, оптику, услуги и другие категории покупок. Однако стоит учитывать, что условия у каждого партнёра свои, поэтому в некоторых случаях скидка действует только на определённый ассортимент или в установленные часы.

Чтобы узнать, где именно можно сэкономить, достаточно зайти на официальный сайт «Карты москвича», открыть каталог партнёров и выбрать интересующую категорию. Там собрана информация об участвующих организациях, размерах скидок и условиях их предоставления, поэтому перед покупкой лучше заранее проверить предложение, чтобы не упустить возможность заплатить меньше.

Как студенту получить скидку на подписки и профессиональные программы?

Скидки на подписки для студентов в России: где искать образовательные тарифы на программы и цифровые сервисы? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Расходы на учёбу давно перестали ограничиваться тетрадями и учебниками, поскольку многим студентам приходится пользоваться электронными библиотеками, профессиональными редакторами, программами для проектирования и другими цифровыми инструментами. При этом некоторые российские образовательные платформы предлагают специальные условия для учащихся, благодаря которым необходимые материалы и сервисы можно приобрести дешевле обычной стоимости.

Например, на образовательной платформе «Юрайт» студенты могут получить скидку 7% на учебники, написанные их преподавателями и изданные от их учебного заведения. Правда, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и подтвердить статус учащегося, поскольку предложение распространяется не на весь ассортимент образовательной литературы, а только на издания, соответствующие условиям программы.

Встречаются и специальные предложения на цифровые подписки, позволяющие пользоваться музыкальными сервисами, онлайн-кинотеатрами и другими платформами по сниженной стоимости. Однако такие акции могут быть временными, поэтому перед подключением стоит проверить, доступно ли предложение новым пользователям, какие условия необходимо выполнить и не изменится ли стоимость подписки после окончания льготного периода.

Можно ли купить ноутбук, планшет или смартфон дешевле по студенческому билету?

Скидки на технику для студентов в России: как купить ноутбук или планшет дешевле и найти образовательные акции? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Покупка ноутбука, планшета или смартфона для учёбы может обойтись в десятки тысяч рублей, поэтому перед приобретением техники стоит проверить специальные предложения магазинов, ведь некоторые российские продавцы проводят образовательные акции, позволяющие сэкономить на дорогостоящих устройствах. В рамках таких программ учащимся иногда предоставляют персональные скидки после подтверждения статуса студента, хотя подобные предложения действуют не постоянно и могут распространяться только на определённые модели.

Например, российские магазины электроники уже проводили акции, в рамках которых студенты вузов могли приобретать ноутбуки по специальным ценам, предъявив студенческий билет или загрузив документ, подтверждающий обучение. Встречаются и сезонные предложения со скидками на технику для учёбы, однако они не всегда предназначены исключительно для студентов и могут быть доступны всем покупателям.

Поэтому перед покупкой стоит заглянуть в раздел акций выбранного магазина и уточнить, действуют ли специальные образовательные предложения, какие устройства в них участвуют и требуется ли предъявлять студенческий билет. При этом лучше сравнить итоговую стоимость с предложениями других продавцов, поскольку обычная распродажа иногда оказывается выгоднее студенческой программы.

Как студенту получить 5000 рублей на кино, театры и музеи по «Пушкинской карте»?

Пушкинская карта для студентов в 2026 и 2027 годах: как оформить карту на 5000 рублей и купить билеты в театры и кино? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Поход в театр, музей или кинотеатр тоже может обойтись значительно дешевле, а иногда и вовсе не потребовать личных расходов, ведь в России действует программа «Пушкинская карта», позволяющая молодым людям посещать культурные мероприятия за счёт государства. Причём воспользоваться ею могут не только школьники, но и студенты университетов и колледжей, если им от 14 до 22 лет включительно. Главное условие заключается в наличии российского гражданства, тогда как обучение в университете или другом образовательном учреждении для участия в программе вовсе не обязательно.

В 2026 году на «Пушкинскую карту» ежегодно выделяется 5000 рублей, из которых до 2000 рублей разрешается потратить на просмотр российских фильмов, участвующих в программе. Остальные средства можно направить на посещение спектаклей, концертов, выставок, музеев и других культурных мероприятий, включённых в специальную афишу. При этом деньги нельзя снять наличными, перевести на обычную банковскую карту или потратить на покупки, а неиспользованный остаток не переносится на следующий год.

Оформить «Пушкинскую карту» можно несколькими способами, поэтому устанавливать специальное приложение вовсе не обязательно. Например, обладатели подтверждённой учётной записи на «Госуслугах» могут воспользоваться приложением «Госуслуги Культура», а клиентам ВТБ доступно оформление через банковское приложение. Кроме того, карту можно получить непосредственно в отделении банка, предъявив паспорт и СНИЛС. С 1 января 2026 года оператором программы стал ВТБ, поэтому для дальнейшего использования карты её необходимо оформить у нового оператора. Найти подходящие мероприятия можно на официальном портале «Культура.РФ», где также опубликованы подробные условия участия.

Какие студенческие скидки сохранятся в 2027 году и что изменится?

Студенческие скидки в 2027 году: что изменится в тарифах на транспорт, билетах РЖД и программах магазинов? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Хотя многие студенческие предложения действуют уже несколько лет, рассчитывать на неизменность их условий нельзя, поскольку транспортные операторы, музеи и коммерческие компании регулярно пересматривают тарифы. А вот для студентов, которые регулярно путешествуют на поездах, уже есть хорошие новости, поскольку РЖД сообщили о продлении специальной программы на 2027 год. Участники «РЖД Бонус» по-прежнему смогут пользоваться «Студенческой картой», которая предусматривает скидку 15% для студентов, аспирантов и курсантов очной формы обучения в возрасте до 23 лет включительно. Предложение будет действовать на предусмотренные программой поездки в купейных вагонах и вагонах с местами для сидения скоростных поездов АО «ФПК» во внутрироссийском сообщении, поэтому перед покупкой билета необходимо убедиться, что выбранный поезд участвует в программе.

Что касается городского транспорта, то единых федеральных тарифов для студентов на 2027 год не установлено, а потому стоимость проездных необходимо будет проверять в конкретном регионе. Москва, например, уже пересматривала стоимость отдельных билетов с 2 января 2026 года, сохранив при этом прежние цены на некоторые студенческие проездные для зоны «Пригород».

Изменения могут затронуть и стоимость посещения музеев, поскольку учреждения самостоятельно публикуют актуальные тарифы на билеты, в том числе для учащихся. Коммерческие скидки на программное обеспечение и технику также зависят от решений самих компаний, а подтверждённых универсальных изменений таких предложений для российских студентов на 2027 год пока нет.

А вы когда-нибудь пользовались студенческой скидкой, о которой раньше даже не подозревали, или продолжаете платить полную стоимость? А если на кассе товар вдруг оказался дороже, чем на ценнике, стоит заранее разобраться, как защитить свои права и вернуть переплату. А ещё, недавно Life.ru рассказал, что подарить ребёнку на Новый год 2027!