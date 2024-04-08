В России призывают возродить профраспределение в важных сферах экономики

Оценить целесообразность возвращения к советскому опыту профраспределения выпускников средних и высших учебных заведений предложил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Он напомнил, что во времена СССР эта система успешно действовала и сейчас такой подход поможет обеспечить отдельные сферы экономики и народного хозяйства необходимыми кадрами, а также стать эффективным инструментом трудоустройства молодых специалистов.

"Прошу вас оценить целесообразность возвращения к советскому опыту профраспределения выпускников средних и высших учебных заведений, а также внедрения процесса профессиональной ориентации учащихся старших классов школ", — говорится в копии обращения на имя главы Минтруда Антона Котякова, которое оказалось в распоряжении RT.

По его словам, выпускники вузов, участвующие в этом процессе, могли бы претендовать на бесплатное или льготное обучение в качестве стимулирования, а школьники и лицеисты проходили бы обязательное государственное тестирование, которое могло бы стать базой при дальнейшем выборе профессии. Этот эксперимент стоит провести в ряде дефицитных и важных в части кадров сфер отечественной экономики, резюмировал Ветров.