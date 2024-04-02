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2 апреля, 17:43

Студентов корпуса МГУ отправили на удалёнку из-за опасной инфекции

Студентов Шуваловского корпуса МГУ из-за кори перевели на онлайн-обучение

Студентов МГУ имени Ломоносова, чьи факультеты расположены в здании Шуваловского корпуса, переводят на дистанционное обучение до 12 апреля. Такое решение было принято из-за выявления случаев заболевания корью, сообщает профком учащихся вуза.

В Шуваловском корпусе университета, отметим, располагается Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере, а также факультеты государственного управления, политологии, исторический и философский.

В ноябре 2023 года корь выявили у первокурсника МГУ с факультета мировой политики. Из-за этого тогда было решено закрыть на карантин корпус, который находится на улице Ленинские Горы.

А ранее врач рассказал, что вспышки кори, которые до сих пор случаются в России, связаны с не теряющим популярности движением антиваксеров. Из-за них по всему миру сформировалась достаточно широкая прослойка неиммунизированного населения, поэтому корь так и не удаётся полностью победить.

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Дети в крапинку: Что известно о ситуации с заболеваемостью и вакцинацией от кори в России
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TACC / Стоян Васев

Наталья Исакова
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