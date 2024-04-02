Студентов корпуса МГУ отправили на удалёнку из-за опасной инфекции

Студентов МГУ имени Ломоносова, чьи факультеты расположены в здании Шуваловского корпуса, переводят на дистанционное обучение до 12 апреля. Такое решение было принято из-за выявления случаев заболевания корью, сообщает профком учащихся вуза.

В Шуваловском корпусе университета, отметим, располагается Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере, а также факультеты государственного управления, политологии, исторический и философский.

В ноябре 2023 года корь выявили у первокурсника МГУ с факультета мировой политики. Из-за этого тогда было решено закрыть на карантин корпус, который находится на улице Ленинские Горы.