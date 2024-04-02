Студентов корпуса МГУ отправили на удалёнку из-за опасной инфекции
Студентов Шуваловского корпуса МГУ из-за кори перевели на онлайн-обучение
Студентов МГУ имени Ломоносова, чьи факультеты расположены в здании Шуваловского корпуса, переводят на дистанционное обучение до 12 апреля. Такое решение было принято из-за выявления случаев заболевания корью, сообщает профком учащихся вуза.
В Шуваловском корпусе университета, отметим, располагается Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере, а также факультеты государственного управления, политологии, исторический и философский.
В ноябре 2023 года корь выявили у первокурсника МГУ с факультета мировой политики. Из-за этого тогда было решено закрыть на карантин корпус, который находится на улице Ленинские Горы.
А ранее врач рассказал, что вспышки кори, которые до сих пор случаются в России, связаны с не теряющим популярности движением антиваксеров. Из-за них по всему миру сформировалась достаточно широкая прослойка неиммунизированного населения, поэтому корь так и не удаётся полностью победить.
TACC / Стоян Васев