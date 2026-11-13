Поменяли бы вы билет, если поездка выпала на пятницу, 13-е? Когда ждёшь подвоха, даже обычная задержка рейса может показаться знаком того, что дальше всё пойдёт наперекосяк. Случалось ли в такие пятницы что-то по-настоящему страшное? Life.ru рассказывает о пяти трагедиях, которые пришлись на эту дату.

Лайнер Costa Concordia налетел на скалы у острова Джильо

Крушение Costa Concordia: что произошло с круизным лайнером у острова Джильо в пятницу, 13 января 2012 года? Фото © Wikipedia / Rvongher

В пятницу, 13 января 2012 года, пятилетняя Даяна Арлотти с отцом поднялись на борт Costa Concordia в Чивитавеккье. Вечером лайнер отправился в сторону Савоны. На борту были 4229 человек, включая экипаж. До столкновения оставалось около двух с половиной часов. У острова Джильо капитан Франческо Скеттино провёл судно слишком близко к берегу. В 21:45 лайнер ударился о скалы. По словам одного из пассажиров, в ресторане погас свет, посуда посыпалась на пол, а экипаж сначала объяснил случившееся неполадками с электричеством.

Тем временем через пробоину в машинные отсеки хлынула вода, и лайнер потерял ход. Приказ покинуть судно передали по громкой связи в 22:54, больше чем через час после удара. Из-за крена спускать шлюпки становилось всё труднее. На берегу местный священник открыл церковь для тех, кто добрался до острова. Прямо там врачи помогали пострадавшим. Скеттино покинул лайнер, пока на борту ещё оставались люди. Погибли 32 человека, в том числе Даяна и её отец. В 2017 году высший суд Италии подтвердил приговор, по которому Скеттино получил 16 лет тюрьмы.

Как пассажиры разбившегося самолёта продержались в Андах 72 дня?

Авиакатастрофа в Андах 1972 года: как уругвайские регбисты и другие пассажиры продержались в горах 72 дня? Фото © «Остаться в живых. Чудо в Андах», режиссёр Брэд Осборн, сценарист Брэд Осборн

В октябре 1972 года игроки уругвайского клуба «Old Christians» летели в Сантьяго на товарищеский матч. Вместе с ними отправились их родные и друзья. Всего на борту были 45 человек. Из-за непогоды пассажиры и экипаж провели ночь в аргентинской Мендосе. В пятницу, 13 октября 1972 года, рейс 571 продолжил путь. Экипаж решил, что горы уже позади, и начал снижаться. Самолёт врезался в склон.

Выжившие укрылись в обломках фюзеляжа. Чтобы добыть воду, растапливали снег, а от холода пытались спастись с помощью чехлов, снятых с кресел. Среди багажа нашли радиоприёмник. По нему и услышали, что поиски прекратили. Когда запасы еды иссякли, людям пришлось питаться телами погибших. 29 октября на фюзеляж сошла лавина, под которой погибли ещё восемь человек...

В декабре Фернандо Паррадо и Роберто Канесса отправились за помощью. Через десять дней пути они заметили на другом берегу реки погонщика мулов Серхио Каталана. Из-за шума воды он не мог расслышать их крики и перебросил им бумагу и карандаш. Паррадо написал, что они с разбившегося самолёта и что в горах ещё остаются люди. Каталан отвёз записку полиции. 23 декабря, на 72-й день после крушения, спасли последних пассажиров, остававшихся у обломков. Из 45 человек выжили 16. Спустя 30 лет несколько участников того рейса приехали в Чили и сыграли матч, который так и не состоялся в 1972-м. Позже Хуан Антонио Байона снял об этой истории фильм «Общество снега».

Почему 13 января в Австралии запомнили как «Чёрную пятницу»?

Чёрная пятница в Австралии: как лесные пожары 13 января 1939 года охватили целые посёлки в штате Виктория? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

К началу 1939 года штат Виктория пережил несколько лет засухи. Ручьи и реки пересохли, а в Мельбурне ограничили расход воды. Первые пожары начались ещё в декабре. В пятницу, 13 января, к жаре прибавился сильный ветер. Он разнёс пламя, и разрозненные пожары слились. Рабочий одной из лесопилок вспоминал, что около трёх часов дня вокруг стало совсем темно. В тот день сгорели Нарбетонг и Нуджи. В посёлке при лесопилке под Матлоком 15 человек погибли, пытаясь уйти от огня. Всего за эту пятницу погибли 36 человек, а за январь огонь унёс 71 жизнь, уничтожил свыше 700 домов и выжег более двух миллионов гектаров.

Почему циклон «Бхола» унёс столько жизней?

Циклон «Бхола» 1970 года: как штормовая волна затопила острова и деревни на побережье Бенгальского залива? Фото © ТАСС / Harry Koundakjian / ASSOCIATED PRESS

Вечером 12 ноября 1970 года циклон «Бхола» обрушился на побережье Восточного Пакистана, нынешней Бангладеш. Ветер погнал морскую воду на сушу. На острове Бхола волна перехлестнула через защитную насыпь. В ночь на пятницу, 13 ноября, оказались затоплены низкие острова и прибрежные деревни. По данным местных властей, высота штормового нагона местами достигала десяти метров. Когда море отступило, во многих деревнях стало трудно найти питьевую воду, поскольку шторм затопил колодцы и пруды.

В городе Патуакхали пропала связь. Один из местных жителей попросил участников миссии Всемирного банка передать в Дакку, что людям срочно нужны еда и топливо. По оценке Всемирной метеорологической организации, циклон унёс от 300 до 500 тысяч жизней. Большинство людей погибло из-за наводнения. «Бхола» остаётся самым смертоносным тропическим циклоном за всю историю наблюдений.

Что случилось в Париже и Сен-Дени вечером 13 ноября 2015 года?

Теракты в Париже 13 ноября 2015 года: что случилось в «Батаклане» и у стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени? Фото © Wikipedia / Maya-Anaïs Yataghène

В пятницу, 13 ноября 2015 года, сборные Франции и Германии играли товарищеский матч на «Стад де Франс» в Сен-Дени. В Париже люди ужинали на террасах кафе, а в «Батаклане» около полутора тысяч зрителей собрались на концерт американской группы «Eagles of Death Metal». Но в тот же вечер возле стадиона прогремели взрывы. Террористы напали на посетителей кафе и ресторанов, а в «Батаклане» захватили заложников. Футбольный матч доиграли. На записи того вечера слышно, как болельщики поют «Марсельезу», покидая стадион.

По данным правительства Франции, в результате терактов погибли 132 человека, более 400 получили ранения. Через десять лет за парижской ратушей открыли мемориальный сад. На стелах там высечены имена погибших. В 2026 году годовщина снова выпадает на пятницу. На 13 ноября в Париже назначены памятные церемонии.

Как вы считаете, эти трагедии пришлись на пятницу, 13-е, по чистой случайности? Или в этой дате и правда есть что-то зловещее? Напишите в комментариях. Кстати, недавно Life.ru рассказывал, откуда взялась легенда о криках из Кольской сверхглубокой скважины и какие вещи по народным приметам нельзя одалживать соседям.