Самая опасная рукопись в мире: Что Мария Кюри оставила после себя и почему её тетради до сих пор под охраной
Оглавление
Тетради Марии Кюри выглядят как обычные записи учёного, но открыть их без особых правил нельзя даже через 100 лет. Что осталось между страницами и почему время не помогло? Life.ru рассказывает, какое наследство великой исследовательницы до сих пор требует осторожности.
Радиоактивное наследие Марии Кюри: почему её тетради и вещи до сих пор требуют осторожного обращения. Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
7 ноября исполняется 159 лет со дня рождения Марии Склодовской-Кюри. Её открытия принесли ей две Нобелевские премии, а человечеству дали новые возможности для изучения материи и лечения болезней. Но у этой истории осталось и материальное свидетельство риска, который тогда ещё не умели оценивать. Сегодня некоторые вещи из лаборатории Кюри требуют участия специалистов по радиационной защите. Её биография напоминает и о том, как важно замечать способности девочек.
Что записывали в тетради, которые теперь берегут от лишних прикосновений
Тетради Марии Кюри: что учёная записывала в ходе опытов перед открытием радия и полония в 1898 году? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В конце XIX века Мария Кюри исследовала излучение, обнаруженное Анри Беккерелем. Один результат особенно её заинтересовал: урановая смолка оказалась активнее, чем можно было объяснить содержанием в ней урана. Значит, в минерале могло скрываться другое вещество, ещё неизвестное науке.
К работе присоединился её муж, Пьер Кюри. В июле 1898 года супруги сообщили об открытии полония, названного в честь родины Марии, Польши. В декабре объявили о новом элементе, радии. Затем исследователям предстояло переработать большие объёмы сырья, чтобы получить вещества в количествах, достаточных для дальнейшего изучения.
За громкими открытиями стояли повторные измерения, расчёты и записи результатов. Именно поэтому лабораторные тетради так ценны: по ним можно проследить работу, которая предшествовала всемирной известности. Но вместе с результатами опытов на страницах сохранялись и следы лабораторных веществ. В этой истории научное сотрудничество переплелось с семейной жизнью. Позднее люди попробуют привлечь науку даже к самому поиску партнёра: в СССР подбирать подходящие пары поручали вычислительным машинам.
Как радиоактивные частицы попали на бумагу
Радиоактивные тетради Марии Кюри: как частицы радия попали на бумагу и почему остались в переплётах? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Тетради лежали рядом с материалами, которые исследовали Кюри. Частицы веществ попадали на рабочие поверхности и руки, а затем переносились на страницы. Часть загрязнения удержали бумажные волокна и переплёты, особенно тканевые. Опасность связана с частицами радиоактивных веществ, удержавшимися на бумаге. Когда тетрадь закрыли, процессы в этих частицах продолжились. Поэтому спустя десятилетия архивистам пришлось учитывать не только состояние старой бумаги.
Вообще, обычная лабораторная вещь порой становится важнейшим свидетельством открытия. Так случилось и с чашкой, в которой Александр Флеминг заметил плесень: её роль мы разбирали в материале о том, как был открыт пенициллин. У тетрадей Кюри оказалась собственная необычная судьба. Но почему за столь долгое время загрязнение не исчезло само?
Почему спустя 100 лет тетради всё ещё требуют контроля
Радий-226 в тетрадях Марии Кюри: что значит период полураспада в 1600 лет и как он связан с архивом? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Для ответа нужно вспомнить о периоде полураспада. У радия-226 он составляет около 1600 лет. За это время распадается только половина исходного количества его атомов. Сто с небольшим лет по сравнению с таким сроком совсем немного. При этом 1600 лет нельзя считать сроком, после которого любой загрязнённый предмет автоматически станет безопасным. Оставшаяся половина радия продолжит распадаться. А условия обращения с конкретной вещью определяют по измерениям, с учётом состава и количества загрязнения. Прекращение работы само по себе не стирает её последствий. В другом масштабе этот вопрос возникает и в мысленном эксперименте о том, что произойдёт с Землёй, если на сутки остановить машины, самолёты и заводы.
Значение имеет и то, как человек соприкасается с материалом. Радий может попасть внутрь организма ещё при вдыхании или проглатывании. Поэтому хранителям важно не допускать распространения загрязнения при работе с предметами. О том, как организована безопасность совсем других объектов ядерной сферы, читайте в материале о хранении ядерного оружия и устройстве ядерного щита России.
Как архив Кюри готовили к хранению в библиотеке
Архив Марии Кюри в Национальной библиотеке Франции: тетради очищали, проверяли и готовили к хранению. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Вопрос радиационной безопасности возник ещё в 1967 году, когда готовилась передача документов. Архив обследовали, проводили дезактивацию и микрофильмирование. После подготовительных работ фонд в собрание Национальной библиотеки Франции в 1970 году. Наиболее загрязнённые листы заключили в защитные оболочки, часть переплётов покрыли пластиком. Микрофильмы позволяли изучать записи, реже обращаясь к оригиналам. Доступ к самим документам ограничили и предусмотрели особые правила работы с ними. Сохранённые записи позволяют увидеть, как складывалась идея, которую позднее будут объяснять в учебниках. Похожий интерес представляет и путь Алана Тьюринга к основам современной вычислительной техники.
Проверки на этом не закончились. Новые обследования начались в 1996 и в 2020 году. В публикации 2026 года Национальная библиотека Франции сообщила, что последняя кампания завершилась усилением защитных мер. Старый архив продолжали оценивать с учётом новых приборов и знаний о радиационной безопасности. Впрочем, бумага оказалась далеко не единственным материалом, который сохранил следы лабораторной работы.
Что обнаружили в десяти ящиках лабораторного комода
Комод лаборатории Марии Кюри: что обнаружили в десяти ящиках и как сохранили опасные вещи для музея? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Специалисты исследовали лабораторный комод с десятью ящиками. Внутри находились стеклянные пластинки, минералы и другие материалы, связанные с работой лаборатории. Всего проверили 113 отдельных предметов и групп предметов. Радиоактивность обнаружили у 100 из них. Среди исторически ценных находок были материалы со спектрами радия Марии Кюри 1907 года.
Сотрудникам предстояло очистить комод, сохранив его как музейный предмет. Работали специалисты по радиационной защите, а для защиты окружающего пространства использовали изолированную рабочую зону. После обследования радиоактивное содержимое перенесли в специально контролируемое хранилище. Для самого комода изготовили защитные пластины из оргстекла. Эта история показывает, почему к каждому предмету приходится искать отдельный подход. С деревом, бумагой и лабораторной посудой нельзя обращаться одинаково. А что осталось от помещения, где всем этим пользовались?
Как сохранили лабораторию Марии Кюри
Лаборатория Марии Кюри в Париже: как после дезактивации сохранили старые приборы и стеклянную посуду. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Личный химический кабинет Кюри в Институте радия тоже потребовал дезактивации. В 1981 году его очистили и воссоздали. Удалось сохранить некоторые приборы и стеклянную лабораторную посуду той эпохи. Старинная техника помогает представить, как быстро менялся мир. Достаточно вспомнить, какими были первые телевизоры и что показывала Би-би-си в начале регулярного вещания.
В экспозиции музея Кюри есть и тёмный лабораторный халат, который связывают с Марией. Но достоверно доказать, что она носила именно этот экземпляр, пока нельзя. Его происхождение подтверждают косвенные свидетельства, особенности кроя и рассказ семьи её шофёра.
Можно ли увидеть тетради Кюри без риска для здоровья
Тетради Марии Кюри в музее: почему безопасно смотреть на радиоактивные документы за стеклом витрины? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Особые правила обращения с оригиналами позволяют показывать часть наследия публике. Национальная библиотека Франции сообщает о проверке витрины с двумя тетрадями. По приведённой оценке, за десять минут перед ней посетитель получил бы дозу порядка двух нанозивертов, крайне малую по сравнению с обычным суточным воздействием естественного фона.
В 2023 году специалисты проверили 150 архивных документов, включавших несколько тысяч листов. Большинство оказались лишь очень слабо радиоактивными и, по оценке музея, не представляли опасности. Документы с подтверждённым загрязнением оцифровали и упаковали для безопасной работы.
За всеми этими измерениями стоит и человеческая история. Мария Кюри умерла 4 июля 1934 года в возрасте 66 лет. Причиной стала апластическая анемия, вероятно связанная с воздействием радиации. Тетради пережили её и стали свидетельством времени, когда возможности нового открытия изучали быстрее, чем его последствия для человека. Почему научные исследования так часто обрастают тревожными историями? О том, как реальный эксперимент превратился в легенду о подземных криках, читайте в материале Life.ru о Кольской сверхглубокой скважине.
Ещё больше WOW-контента — в нашем канале в МАХ!