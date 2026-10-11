5 суперспособностей, с которыми рождаются только девочки, а мальчики всю жизнь им завидуют

11 октября отмечают Международный день девочек. В эту дату хочется поговорить о способностях, которые помогают замечать чужое состояние, строить близкие отношения и поддерживать окружающих. Но есть маленькая оговорка: они свойственны в основном женщинам. Life.ru разбирается, как они развиваются с детства и в чём исследования обнаруживают явное преимущество девочек! Поехали?

Замечать, что за «всё нормально» что-то скрывается

Распознавание эмоций: почему женщина замечает перемену настроения, пока он уверяет, что всё нормально? Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Улыбка может быть радостной, неловкой или натянутой. Чтобы заметить разницу, нужно обращать внимание на выражение лица, движения и голос. Именно такую точность измеряют исследования распознавания эмоциональных сигналов. Обзор 2025 года объединил 1011 исследований с 837 637 участниками, где девочки и женщины в среднем справлялись лучше. Разница была небольшой, поэтому по полу нельзя предсказать способности конкретного человека.

Понимание эмоций развивается в детстве, а единого возраста, с которого все девочки начинают опережать мальчиков, нет. Обучение может проходить в обычном разговоре, где взрослый помогает назвать переживание и обсуждает, что чувствует другой человек. Как думаете, почему девочкам проще понять другого человека?

Понимать чужую точку зрения, а не только собственную

Когнитивная эмпатия: как женщины учатся понимать чужую точку зрения и при чём здесь выражение глаз? Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Подруга отказалась от встречи. Можно сразу решить, что она вредничает. А можно подумать, что ей тяжело, она устала или боится чего-то, о чём пока не рассказала. Способность учитывать чужую точку зрения требует выйти за пределы собственного объяснения. С этим связана когнитивная эмпатия — понимание чужого состояния. Один её аспект проверяли у более чем 300 тысяч участников 16–70 лет из 57 стран. Нужно было определить психическое состояние человека по фотографии области глаз. Женское преимущество обнаружили в 36 странах.

Навык продолжает развиваться в школьные и подростковые годы. В наблюдении подростков 13–18 лет девочки сообщали о более быстром росте способности принимать чужую точку зрения. Обсуждение мыслей и переживаний персонажей помогает её тренировать: такой результат получали на занятиях со школьниками примерно семилетнего возраста. Как думаете, почему женщинам проще понимать, что чужая реакция имеет свою причину?

Сочувствовать

Женская эмпатия: почему фраза «да забей» не заменяет поддержку и как дети учатся сочувствовать другим? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos

Когда человеку плохо, ему не всегда нужен дельный совет. Иногда сначала нужно, чтобы его переживания приняли всерьёз. Эмпатическая забота означает внимание к чужому неблагополучию и желание, чтобы другому стало легче. Ранние проявления сочувственного внимания наблюдали уже у младенцев 8–16 месяцев. В исследовании 37 детей учёные фиксировали реакции на переживания матери и плач другого ребёнка. То есть основы такого отношения к людям складываются задолго до школы.

В исследовании подростков 13–18 лет девочки сообщали о более высоком уровне эмпатической заботы. Развивать её помогает обсуждение переживаний, например, программа занятий со школьниками улучшала эмпатию. Разобраться, что чувствует человек и почему ему тяжело, — это работа, которую можно учиться делать. Для неё не обязательно ждать, пока вам в очередной раз объяснят, что именно произошло.

Многозадачность: держать в голове десять дел, пока он «занят»

Женская многозадачность: кто планирует десять домашних дел, пока мужчина просит только напомнить ему? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Ответить на рабочее сообщение, помнить о записи к врачу, составить список покупок и вовремя заметить, что ужин пора снимать с плиты. В бытовой многозадачности важны не только сами действия, но и тот, кто должен помнить о сроках, выбирать порядок дел и следить, чтобы ничего не потерялось. Домашние обязанности появляются ещё в детстве. По глобальным оценкам из доклада ЮНИСЕФ 2016 года, девочки 5–9 лет тратили на них на 30% больше времени, чем мальчики, а в возрасте 10–14 лет разница достигала 50%. С детства девочкам нередко достаётся больше домашних поручений: приходится совмещать учёбу и помощь дома, распределять время и помнить о нескольких делах сразу. Такая ежедневная тренировка со временем превращает бытовое планирование почти в суперспособность.

Во взрослой жизни невидимую часть работы исследовали отдельно. В опубликованной в 2024 году работе опросили 322 матери маленьких детей о распределении 30 домашних задач. По оценкам участниц, на них приходилось около 73% когнитивной работы — предвидеть потребности, планировать, распределять обязанности и помнить, что нужно сделать. На партнёров оставалось примерно 27%. Принести продукты по готовому списку — одно действие. Заметить, что они заканчиваются, придумать меню и составить этот список — это ещё несколько.

Руководить командой, пока он доказывает, кто здесь главный

Женщины-руководители: почему оценки окружающих и уверенность начальника в себе — две разные истории? Фото © Shutterstock / FOTODOM / The Faces

Объяснить задачу, распределить работу, заметить, кому нужна помощь, и оценить результат — всё это управление. Фраза «я здесь главный» в этот список не входит, хотя некоторые мужчины явно сделали на неё ставку. У женского лидерства есть преимущества, которые обнаружили исследователи. Метаанализ 45 исследований показал, что женщины-руководители чаще мужчин использовали трансформационный стиль, то есть вдохновляли команду, помогали сотрудникам развиваться и уделяли внимание их индивидуальным потребностям. Ещё они чаще поощряли хорошую работу. Именно эти подходы связаны с большей эффективностью руководителя. Пока кто-то требует уважения к должности, женщина может дать команде причины уважать её работу.

А самое забавное обнаружилось в другом метаанализе — 99 выборок из 95 исследований. Когда эффективность руководителей оценивали другие люди, женщины получали более высокие оценки, чем мужчины. Когда же руководители оценивали себя сами, более высокие оценки выставляли себе мужчины. Получается, женщины выиграли в оценках окружающих, а мужчины — в номинации «сам себе прекрасный начальник». Уверенность в собственном величии, конечно, впечатляет. Жаль, команда не всегда разделяет восторг...

В День девочек хочется пожелать им не стесняться своей наблюдательности, не считать сочувствие слабостью и не извиняться за умение говорить о чувствах. А взрослым женщинам — почаще вспоминать, что способность всё организовать не означает обязанность всё тащить. А если вы замечаете, что мужчина уж слишком часто с вами спорит, то примените эти пять уловок, которые помогают спорщику выйти победителем, даже когда он неправ.