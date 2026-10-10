«Закупят десятилетний запас»: Надуманный дефицит «Атаракса» может усилить тревогу россиян

Новости о возможной нехватке препарата «Атаракс» могут спровоцировать ажиотажный спрос на него среди людей с повышенной тревожностью. Такое мнение в комментарии Общественной службе новостей высказал психиатр, нарколог Василий Шуров.

«Что сделают тревожные люди после таких новостей? Правильно, побегут и закупят десятилетний запас», — предположил врач.

По словам Шурова, подобные ситуации уже возникали с другими лекарствами. В качестве примера он привёл «Тироксин» — препарат, применяемый для заместительной терапии гормонами щитовидной железы. Весной 2022 года сообщения о его возможном исчезновении, по словам психиатра, подтолкнули пациентов к закупкам впрок.

Шуров считает, что тревожный информационный фон способен усугублять беспокойство людей, которые и без того тяжело переносят неопределённость. Врач также обратил внимание на то, что вечером тревога может ощущаться сильнее, когда человека меньше отвлекают повседневные дела.

«Атаракс» отпускается по рецепту. В Росздравнадзоре напомнили, что препараты с гидроксизином имеют противопоказания, а решение об их назначении принимает лечащий врач.

При этом общероссийский дефицит «Атаракса» Росздравнадзор не подтвердил. По данным ведомства на 7 октября, в гражданском обороте находилось более 1,06 млн упаковок препаратов с действующим веществом гидроксизин, из них свыше 512 тысяч — непосредственно «Атаракс». Регулятор уточнил, что отсутствие конкретного препарата в отдельной аптеке само по себе не свидетельствует о дефиците на рынке. Минпромторг также сообщил о стабильных поставках «Атаракса» и других препаратов с гидроксизином.