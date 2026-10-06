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Опубликовано 6 октября, 21:44

Тревога отменяется: Минпромторг рассказал о поставках «Атаракса» в Россию

Минпромторг сообщил о стабильных поставках «Атаракса» в Россию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zamrznuti tonovi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zamrznuti tonovi

Поставки «Атаракса» и других препаратов на основе гидроксизина в России остаются стабильными. В наличии у участников фармрынка сейчас находится более 1,26 млн упаковок таких лекарств, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

Из общего объёма свыше 500 тысяч упаковок приходится непосредственно на «Атаракс». В ведомстве подчеркнули, что зарегистрированные в стране препараты с гидроксизином регулярно вводятся в гражданский оборот.

В ближайшее время на рынок планируется дополнительно вывести около 720 тысяч упаковок «Атаракса». Ещё порядка 165 тысяч упаковок придётся на препарат «Гидроксизин».

Тревожники раскупили весь «Атаракс» в Петерубрге
Тревожники раскупили весь «Атаракс» в Петерубрге

Комментарий Минпромторга появился на фоне сообщений о сложностях с покупкой лекарства в отдельных аптеках. Life.ru писал, что «Атаракс» стало трудно найти в большинстве крупных аптечных сетей Москвы. В некоторых точках покупателям предлагали дождаться поступления или подобрать аналог.

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Анастасия Никонорова
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