Тревожники раскупили весь «Атаракс» в Петерубрге

В аптеках Санкт-Петербурга почти раскупили «Атаракс» — препарат остался лишь в отдельных точках. Об этом сообщает Mash. Это лекарство применяется при повышенной тревожности и возникающем на нервной почве зуде.

По данным издания, нехватка могла возникнуть после того, как на региональном складе дистрибьютора закончилась партия лекарства. Повышенный спрос, в свою очередь, мог ускорить сокращение запасов в аптеках. При этом препараты с тем же действующим веществом — гидроксизином — в продаже есть. Однако, как пишет Mash, спрос на них заметно ниже, чем на привычный бренд.

«Атаракс» выпускает бельгийская UCB Pharma, в Россию его поставляют из-за рубежа. Часть пациентов жалуется, что тяжело переносит отсутствие привычного лекарства и ищет оставшиеся упаковки в разных аптеках города.

Ранее в Свердловской области Минздрав объяснялся после жалобы пациента на отсутствие льготного лекарства от диабета. Ведомство заявило, что дефицита «Форсиги» нет, а на складах и в аптечных пунктах имеется более двух тысяч упаковок препарата.