Популярный при тревоге препарат «Атаракс» исчез и из московских аптек

Популярный препарат от тревоги «Атаракс» стало сложно найти в московских аптеках: в большинстве крупных сетей его сейчас нет в продаже. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, приобрести лекарство не удаётся примерно в девяти из десяти крупных аптечных сетей столицы. На сайтах одни магазины предлагают оставить заявку и дождаться поступления, другие — подобрать замену.

При этом с аналогами ситуация тоже не везде благоприятная: некоторые из них также оказались недоступны. Когда именно «Атаракс» снова появится в московских аптеках, пока не уточняется.

«На сайтах предлагают подписаться на уведомления о поступлении или выбрать аналоги, которых в некоторых случаях также нет в наличии», — говорится в публикации.

«Атаракс» содержит гидроксизин и применяется, в частности, при тревожных состояниях. Препарат выпускает бельгийская фармацевтическая компания UCB, а в Россию его поставляют из-за рубежа.

Ранее Life.ru писал, что в Санкт-Петербурге почти раскупили популярный препарат от тревоги «Атаракс». Повышенный спрос на лекарство ускорил сокращение запасов, а на складе регионального дистрибьютора могла закончиться партия.