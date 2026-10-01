Жительница Уссурийска получила условный срок за лекарство из Китая

60-летняя жительница Уссурийска получила два года лишения свободы условно после того, как привезла из Китая средство от простуды с дигидрокодеином в составе. Препарат женщина, по её словам, купила в аптеке Суйфэньхэ по совету фармацевта. Об этом пишет пресс-служба пограничного районного суда Приморского края.

При досмотре на границе сотрудники Уссурийской таможни обнаружили в её багаже три коробки со 132 фольгированными пакетиками порошка. Их общее содержимое весило 127 граммов. Экспертиза показала наличие дигидрокодеина — вещества, включённого в перечень наркотических средств, подлежащих контролю в России.

В суде женщина полностью признала вину и объяснила, что собиралась использовать препарат для лечения простуды. При назначении наказания суд учёл её возраст, состояние здоровья и другие смягчающие обстоятельства. В результате россиянке назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев.

История началась ещё летом. В июне Life.ru писал об этой же женщине, когда уголовное дело только возбудили. Тогда сообщалось, что по статье о контрабанде наркотиков ей могло грозить до 20 лет лишения свободы.