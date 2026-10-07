Не «Атараксом» единым: Геннадий Онищенко назвал рабочие способы снизить тревожность

На фоне сообщений о сложностях с наличием «Атаракса» академик РАН Геннадий Онищенко призвал не подбирать препарату замену заочно. В комментарии Life.ru он подчеркнул, что при тревожности лекарства — лишь малая часть решения проблемы, а необходимость их назначения в каждом конкретном случае должен определять врач.

Для того чтобы убрать чувство тревожности, любой медицинский препарат, который есть, — это даже не десятая и не сотая часть решения этой проблемы. В любом случае надо обратиться к врачу, и он в каждом конкретном случае будет назначать или не назначать те или иные препараты Геннадий Онищенко эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН

По словам академика, лучше не доводить состояние до необходимости принимать препараты, а следить за здоровьем и питанием. В качестве одного из примеров он привёл мужчин: если тестостерон не вырабатывается в нужном объёме, человек, по словам Онищенко, может сталкиваться с усталостью, сонливостью, раздражительностью и тревожностью. Для выработки гормона он указал на важность цинка, который содержится в морепродуктах и чечевице, а также упомянул витаминно-минеральные комплексы с суточными дозами необходимых микроэлементов.

Одного питания, отметил Онищенко, недостаточно. Он также назвал важными двигательную активность с оптимальной нагрузкой, сон и другие занятия, в том числе культурные мероприятия. Для женщин, по его словам, также необходимы рыба, морепродукты и витамины.

Если эти меры не помогают и у человека появляются клинические проявления, требующие вмешательства специалиста, необходимо обратиться к врачу. Именно он должен решать, что и кому назначать. Среди успокаивающих средств Онищенко отдельно упомянул пустырник — как лекарственную настойку, так и биологически активные добавки, которые продаются в аптеках.

«Можно пить такой пустырник. Поэтому всё это не помешает», — отметил академик.

Причины тревожности, по словам Онищенко, могут быть разными: нехватка витаминов, сложные жизненные обстоятельства, «чёрная полоса», болезни близких и другие серьёзные события. Он также отметил, что сама окружающая обстановка может давать основания для тревожности. Поэтому, считает академик, не стоит сводить проблему к отсутствию одного конкретного препарата и тем самым «работать на какую-то фармацевтическую компанию». Среди разрешённых в России лекарств, подчеркнул он, есть средства, которые врач может назначить, чтобы помочь человеку адекватно реагировать на сложности, приведшие его к такому состоянию.

Отдельно Онищенко обратил внимание на осень. Даже если отвлечься от других тревожных факторов, включая санкции, сам переход к сезону с коротким световым днём, высокой влажностью и низкой температурой может отражаться на состоянии человека. Академик напомнил, что до начала отопительного сезона в московских квартирах было зябко и некомфортно, что, по его словам, тоже способно приводить к состоянию депрессии и тревожности. Такие сезонные изменения, считает он, нужно заранее учитывать, готовиться к ним и адекватно реагировать.

Ранее Росздравнадзор опроверг дефицит «Атаракса» в России. По данным ведомства, в гражданском обороте находится более 1,06 млн упаковок препаратов с гидроксизином, из них свыше 512 тыс. — непосредственно «Атаракс». В службе также напомнили, что гидроксизин отпускается по рецепту и имеет противопоказания, а назначать его должен лечащий врач.

После сообщений о сложностях с покупкой «Атаракса» Минпромторг заявил о стабильных поставках средств на основе гидроксизина. По данным ведомства, у участников фармрынка находилось более 1,26 млн упаковок таких лекарств, включая свыше 500 тысяч упаковок «Атаракса». В ближайшее время планировалось дополнительно вывести в оборот около 720 тысяч упаковок этого препарата и порядка 165 тысяч — «Гидроксизина».