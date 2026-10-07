Не «Атараксом» единым: Геннадий Онищенко назвал рабочие способы снизить тревожность
Онищенко рассказал, как справиться с тревожностью на фоне ситуации с «Атараксом»
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.
На фоне сообщений о сложностях с наличием «Атаракса» академик РАН Геннадий Онищенко призвал не подбирать препарату замену заочно. В комментарии Life.ru он подчеркнул, что при тревожности лекарства — лишь малая часть решения проблемы, а необходимость их назначения в каждом конкретном случае должен определять врач.
Для того чтобы убрать чувство тревожности, любой медицинский препарат, который есть, — это даже не десятая и не сотая часть решения этой проблемы. В любом случае надо обратиться к врачу, и он в каждом конкретном случае будет назначать или не назначать те или иные препараты
По словам академика, лучше не доводить состояние до необходимости принимать препараты, а следить за здоровьем и питанием. В качестве одного из примеров он привёл мужчин: если тестостерон не вырабатывается в нужном объёме, человек, по словам Онищенко, может сталкиваться с усталостью, сонливостью, раздражительностью и тревожностью. Для выработки гормона он указал на важность цинка, который содержится в морепродуктах и чечевице, а также упомянул витаминно-минеральные комплексы с суточными дозами необходимых микроэлементов.
Одного питания, отметил Онищенко, недостаточно. Он также назвал важными двигательную активность с оптимальной нагрузкой, сон и другие занятия, в том числе культурные мероприятия. Для женщин, по его словам, также необходимы рыба, морепродукты и витамины.
Если эти меры не помогают и у человека появляются клинические проявления, требующие вмешательства специалиста, необходимо обратиться к врачу. Именно он должен решать, что и кому назначать. Среди успокаивающих средств Онищенко отдельно упомянул пустырник — как лекарственную настойку, так и биологически активные добавки, которые продаются в аптеках.
«Можно пить такой пустырник. Поэтому всё это не помешает», — отметил академик.
Причины тревожности, по словам Онищенко, могут быть разными: нехватка витаминов, сложные жизненные обстоятельства, «чёрная полоса», болезни близких и другие серьёзные события. Он также отметил, что сама окружающая обстановка может давать основания для тревожности. Поэтому, считает академик, не стоит сводить проблему к отсутствию одного конкретного препарата и тем самым «работать на какую-то фармацевтическую компанию». Среди разрешённых в России лекарств, подчеркнул он, есть средства, которые врач может назначить, чтобы помочь человеку адекватно реагировать на сложности, приведшие его к такому состоянию.
Отдельно Онищенко обратил внимание на осень. Даже если отвлечься от других тревожных факторов, включая санкции, сам переход к сезону с коротким световым днём, высокой влажностью и низкой температурой может отражаться на состоянии человека. Академик напомнил, что до начала отопительного сезона в московских квартирах было зябко и некомфортно, что, по его словам, тоже способно приводить к состоянию депрессии и тревожности. Такие сезонные изменения, считает он, нужно заранее учитывать, готовиться к ним и адекватно реагировать.
Ранее Росздравнадзор опроверг дефицит «Атаракса» в России. По данным ведомства, в гражданском обороте находится более 1,06 млн упаковок препаратов с гидроксизином, из них свыше 512 тыс. — непосредственно «Атаракс». В службе также напомнили, что гидроксизин отпускается по рецепту и имеет противопоказания, а назначать его должен лечащий врач.
После сообщений о сложностях с покупкой «Атаракса» Минпромторг заявил о стабильных поставках средств на основе гидроксизина. По данным ведомства, у участников фармрынка находилось более 1,26 млн упаковок таких лекарств, включая свыше 500 тысяч упаковок «Атаракса». В ближайшее время планировалось дополнительно вывести в оборот около 720 тысяч упаковок этого препарата и порядка 165 тысяч — «Гидроксизина».
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