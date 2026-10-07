Росздравнадзор опроверг дефицит препарата «Атаракс» в России

Дефицита рецептурного препарата «Атаракс» и других лекарств на основе гидроксизина в России нет. Сейчас в гражданском обороте находится более 1,06 млн упаковок таких средств, сообщили в Росздравнадзоре.

Из общего объёма свыше 512 тыс. упаковок приходится непосредственно на «Атаракс». Остальную часть составляют препараты отечественных производителей с тем же действующим веществом — гидроксизином.

В ведомстве отметили, что объёмы производства, поставок и ввода таких лекарств в гражданский оборот соответствуют среднегодовым показателям предыдущих лет. Отсутствие конкретной торговой марки в отдельной аптеке само по себе не свидетельствует о дефиците препарата на рынке.

Разъяснение появилось после сообщений о проблемах с наличием «Атаракса» в отдельных регионах. Ранее Life.ru писал, что препарат почти раскупили в аптеках Санкт-Петербурга, а затем его стало сложно найти и в крупных аптечных сетях Москвы.

Накануне Минпромторг также сообщил о стабильных поставках «Атаракса» и других препаратов с гидроксизином. По данным ведомства, на тот момент у участников фармацевтического рынка находилось более 1,26 млн упаковок таких лекарств.

Росздравнадзор отдельно напомнил, что гидроксизин отпускается строго по рецепту и имеет противопоказания. Назначать такие препараты должен лечащий врач по международному непатентованному наименованию.

Ранее Life.ru рассказывал о ситуации с ценами на жизненно необходимые и важнейшие лекарства. По данным Минздрава, с начала 2026 года препараты из перечня ЖНВЛП дорожали медленнее общей инфляции. Цены на такие лекарства регулируются государством.