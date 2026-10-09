Целебное чириканье: Орнитолог раскрыла пользу птичьего пения для психики

Зимняя подкормка птиц помогает пернатым пережить холода, а их пение благотворно влияет на эмоциональное состояние людей. Однако чрезмерная щедрость горожан способна обернуться распространением опасных инфекций среди крылатых гостей. Об этом орнитолог Елена Чернова рассказала «Радио 1».

В Московском регионе всё больше птиц предпочитают оставаться на зиму. Особенно непросто приходится мелким воробьиным, которым в городских условиях сложно отыскать достаточно семян и насекомых. При этом животная пища необходима им для полноценного питания.

Помогая пернатым, человек получает своеобразную благодарность.

«Птичье пение хорошо улучшает микроклимат и успокаивает людей в бесконечных стрессах», — отметила специалист.

Тем, кто не может ежедневно наполнять кормушку возле дома, эксперт посоветовала приносить угощения в парки и лесопарки. Там уже оборудованы постоянные места для подкормки, которыми пользуются другие посетители.

Важную роль играет и состав птичьего меню. Лучше всего подходят сырые подсолнечные семечки без соли, несолёное сало, небольшие кусочки мяса и жира. Такие продукты помогают восполнять необходимые питательные вещества и поддерживать энергетический баланс.

Однако превращать одну точку кормления в постоянное место сбора огромной стаи опасно. Когда возле магазина или станции метро собирается больше сотни птиц, возрастает вероятность вспышек инфекционных заболеваний. Зараза быстро распространяется среди пернатых, а ослабевшие особи становятся лёгкой добычей хищников либо погибают под колёсами автомобилей.

Чтобы избежать подобных последствий, орнитолог рекомендовала периодически менять места подкормки и не провоцировать массовые скопления. Это также избавит коммунальные службы от необходимости постоянно очищать загрязнённые птицами территории.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве до середины октября москвичи ещё могут наблюдать мурмурацию — завораживающий полёт больших птичьих стай, образующих постоянно меняющиеся фигуры. Лучше всего любоваться зрелищем на рассвете или закате.