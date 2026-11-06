Рассекреченные документы об отказе в реабилитации адмирала Александра Колчака впервые представили на выставке «Колчак. История от первого лица» в Омске. Из материалов следует, что в 1999 году военный суд счёл применённую к Верховному правителю России меру в виде расстрела обоснованной, а позднее Военная коллегия Верховного суда РФ подтвердила отказ в его реабилитации.

Вопрос о реабилитации Колчака рассматривал Военный суд Забайкальского военного округа. Суд указал, что в архивных материалах содержались сведения о репрессиях против мирного населения, красноармейцев и сторонников советской власти в 1918–1920 годах.

«Предпринятая в отношении Колчака А. В. мера воздействия в виде расстрела, несмотря на его предыдущие заслуги, касалась именно этой стороны его деятельности и в сложившейся на тот период ситуации была обоснованной», — говорится в материалах суда.

В апреле 2000 года материалы дела изучила Военная коллегия Верховного суда России. Она пришла к выводу, что заслуги Колчака перед Россией до 1917 года сами по себе не дают оснований для отмены решения об отказе в реабилитации.

Суд ссылался в том числе на материалы допросов адмирала и свидетельства о действиях подконтрольных ему сил. Согласно представленным документам, речь шла о применении репрессий, взятии заложников и расправах над противниками колчаковской администрации. Эти обстоятельства были положены в основу решения суда о невозможности реабилитации.

На выставке также представлены материалы уголовного дела Колчака. Из них следует, что после его задержания советские органы успели провести девять допросов. Полностью завершить их, как говорится в документах, не удалось из-за опасений, что наступавшие белые части могут освободить адмирала.

Колчак был расстрелян в Иркутске в феврале 1920 года по постановлению Иркутского военно-революционного комитета, без судебного приговора.