Алан Тьюринг: Как один математик взломал «Энигму», создал компьютер и основу будущего ИИ

Если бы нужно было выбрать одного человека, который сильнее других повлиял на появление современных компьютеров, Алан Тьюринг оказался бы в числе первых кандидатов. Ещё в 1930-х он придумал математическую модель вычислительной машины, которая до сих пор лежит в основе информатики, а во время Второй мировой войны помог союзникам взломать немецкий шифр «Энигма». Многие технологии, которые сегодня кажутся привычными, появились благодаря его попыткам решить вполне конкретные задачи. 23 июня исполняется 114 лет со дня рождения учёного, чьи идеи изменили мир. Life.ru вспоминает историю Алана Тьюринга и его главные открытия.

Парень, который постоянно задавал странные вопросы

Как Алан Тьюринг повлиял на появление современных компьютеров? Машина Тьюринга — основа современной информатики. Фото © Wikipedia / Elliott & Fry

В 1930-х Алан Тьюринг уже считался одним из самых перспективных математиков Великобритании. Его талант заметили ещё в университете: в 22 года он стал профессором Кембриджа, а вскоре опубликовал работу, которая позже перевернёт мир вычислительной техники. Коллеги вспоминали, что он постоянно задавал странные вопросы. Например: может ли машина мыслить? Или можно ли описать процесс мышления математическими правилами? Тогда такие идеи звучали как фантастика. Компьютеров ещё не существовало. Были лишь громоздкие механические устройства, способные выполнять ограниченный набор действий.

В тот период Алан и придумал свою знаменитую машину Тьюринга. Учёный представил устройство с бесконечной лентой, разделённой на ячейки. Машина могла считывать символы, записывать новые и двигаться по ленте вправо или влево, выполняя набор простых команд. Тьюринг показал, что любую вычислительную задачу можно разбить на последовательность элементарных шагов и поручить их выполнение машине.

Фактически он первым описал принцип универсального компьютера — устройства, которое не создаётся под одну конкретную задачу, а может выполнять любые вычисления, если дать ему правильную программу. Сегодня на том же принципе работают смартфоны, ноутбуки, игровые приставки и суперкомпьютеры. Только вместо ленты у них память, а вместо простых команд — миллиарды операций в секунду.

Неуязвимая немецкая шифровальная машина «Энигма»

Алан Тьюринг — человек, который взломал немецкую шифровальную машину «Энигма». Фото © Wikipedia / Jszigetvari

Когда началась Вторая мировая война, Тьюринг оказался в Блетчли-парке — секретном британском центре криптоанализа. Там работали математики, инженеры, лингвисты и шахматисты, пытавшиеся расшифровывать немецкие сообщения. Главной проблемой была шифровальная машина «Энигма».

Немецкие военные считали её практически неуязвимой. Каждый день настройки менялись, а количество возможных комбинаций было настолько огромным, что перебрать их вручную было невозможно. Особенно сложной считалась военно-морская версия «Энигмы». Многие специалисты предпочитали избегать её. Тьюринг же выбрал самую сложную задачу. По воспоминаниям коллег, его привлекали проблемы, за которые никто не хотел браться.

Как Алан Тьюринг победил секретную машину

Алан Тьюринг во время работы над расшифровкой «Энигмы». Электромеханическая машина Bombe. Фото © Wikipedia

Тьюринг разработал несколько методов криптоанализа и создал математическую основу для специальной электромеханической машины Bombe. Её задача заключалась не в расшифровке сообщений напрямую, а в быстром поиске правильных настроек немецкой шифровальной системы. По сути, Bombe автоматизировала работу, на которую у людей ушли бы месяцы или годы. Машина перебирала огромное количество вариантов и отбрасывала заведомо неверные комбинации.

Ещё одним важным достижением стал метод Banburismus. Он позволял статистически оценивать вероятность тех или иных настроек «Энигмы» и резко сокращал объём проверок. Благодаря Алану Тьюрингу удалось эффективнее бороться с подводным флотом Германии и принимать решения на основе секретной информации противника. Что, несомненно, приблизило победу.

Первый шаг к настоящему компьютеру

Проект ACE, над которым работал Алан Тьюринг. Как создавались первые вычислительные машины? Фото © Wikipedia / Antoine Taveneaux

После войны Тьюринг мог бы спокойно почивать на лаврах. Его работа помогла союзникам получить важное преимущество над Германией, а имя уже было широко известно в научных кругах. Но самого учёного гораздо больше интересовало будущее. Он был уверен, что вычислительные машины скоро перестанут быть редкими устройствами, служащими только для военных и математиков. По сути, Тьюринг одним из первых увидел мир, в котором компьютеры станут частью повседневной жизни.

В Национальной физической лаборатории Великобритании он начал работать над проектом ACE — Automatic Computing Engine. Это была одна из самых амбициозных вычислительных машин своего времени. Тьюринг представлял её как универсальное устройство, способное выполнять самые разные задачи. Сегодня у нас есть ноутбуки и персональные компьютеры. Мы запускаем одновременно браузер, игры, фильмы и прочие программы. А устройства спокойно справляются с такой нагрузкой. Но в середине ХХ века сама идея такой универсальной машины была схожа с революцией в мире технологий.

Многие решения, которые Тьюринг предлагал для ACE, позже стали стандартом для компьютерной техники. Фактически он помог сформулировать принципы, по которым работают современные устройства. Он создал базу для будущих технологий. Хотя тогда почти никто и в глаза не видел компьютер. А если бы вы увидели машины того времени, то вряд ли догадались, что это предок вашего домашнего ноутбука.

Так может ли машина мыслить?

Может ли машина думать: главный вопрос Алана Тьюринга. Алан Тьюринг предсказал развитие ИИ. Фото © Wikipedia / Antoine Taveneaux

В 1950 году учёный опубликовал статью «Вычислительные машины и разум». Именно в ней появился знаменитый вопрос: может ли машина мыслить? Чтобы не спорить о философии, Тьюринг предложил практический метод. Если человек в ходе переписки не сможет отличить ответы компьютера от ответов другого человека, значит, машина успешно справилась с задачей. Любители пообщаться с ChatGPT, ничего не напоминает?

Так появился тест Тьюринга — один из самых известных экспериментов в истории искусственного интеллекта. Для своего времени эта идея звучала фантастически. Большинство компьютеров тогда занимали целые комнаты и могли выполнять лишь сложные вычисления. Мысль о том, что машина однажды сможет поддерживать разговор, шутить, отвечать на вопросы и даже пытаться убеждать собеседника, казалась невероятной. Но именно такой сценарий Тьюринг рассматривал всерьёз задолго до появления Интернета, смартфонов и нейросетей.

Почему его идеи опережали своё время

Роль Алана Тьюринга в развитии вычислительной техники. Идеи Тьюринга, которые используются до сих пор. Фото © ТАСС / АР / Kin Cheung

Тьюринг прожил всего 41 год. Но за это время успел оставить след сразу в нескольких науках: криптографии, информатике, искусственном интеллекте и даже биологии. В своей работе о морфогенезе он пытался математически объяснить, почему у животных появляются полосы, пятна и другие природные узоры.

Однако главным наследием всё же стали его идеи о вычислениях. Он первым показал, что сложные процессы можно описать набором формальных правил, а значит — поручить машине. Сегодня практически каждый смартфон, ноутбук или сервер работает на принципах, которые Алан Тьюринг начал формулировать ещё до Второй мировой войны. А история с «Энигмой» стала лишь самым известным примером того, как абстрактная математика способна изменить ход мировой истории.

Сегодня имя Алана Тьюринга чаще всего связывают с компьютерами и искусственным интеллектом. Но его вклад оказался гораздо шире. Он помог изменить ход войны, предложил идеи, без которых невозможно представить современную вычислительную технику, и одним из первых задумался о том, смогут ли машины когда-нибудь мыслить. Многие технологии, которыми мы пользуемся каждый день, выросли из вопросов, которые Тьюринг задавал ещё почти сто лет назад. А ранее Life.ru рассказал, какие пять народов живут в матриархальной системе!