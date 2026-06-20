5 народов, живущие в матриархате: Где женщины до сих пор играют главную роль

Когда говорят о матриархате, многие представляют мир наоборот: женщины управляют государствами, принимают все решения, а мужчины остаются в тени. Но реальность гораздо сложнее. Учёные до сих пор спорят, существовал ли когда-либо настоящий матриархат как общественный строй. Но так или иначе в разных уголках мира и сегодня сохранились матрилинейные общества, где многие традиции построены вокруг женщины. Life.ru собрал пять удивительных народов, живущих в матриархате.

Что такое матриархат и чем он отличается от патриархата?

Матриархатом называют общественный строй, в котором ведущую роль играют женщины. Фото © Chat GPT

Слово «матриархат» происходит от латинского mater — «мать» и греческого arche — «власть», «начало». В буквальном смысле это «власть матерей». Матриархальная система — это горизонтальные структуры. В таких обществах упор делается на заботе, продолжении рода и коллективной устойчивости. А власть строится на сотрудничестве, а не на подавлении. В этом и заключается главное отличие от патриархального строя.

В XIX веке швейцарский учёный Иоганн Бахофен выдвинул теорию о том, что человечество прошло через эпоху матриархата. По его мнению, древние общества строились вокруг культа матери, а женщины обладали высоким социальным статусом. Позже эту идею развивали многие исследователи, включая Фридриха Энгельса, который связывал переход к патриархату с появлением частной собственности.

Но археологи и этнографы до сих пор не нашли убедительных доказательств существования матриархальных обществ. Поэтому сегодня учёными чаще используется термин «матрилинейность», это тот же патриархат, но с женским лицом во главе. То есть происхождение, родство и наследование определяются по женской линии. Но как бы социологически это ни называлось, сохранились народы, где матрилинейность живёт до сих пор с элементами матриархата.

Мосо — народ, который называют последним матриархатом планеты

Народ мосо из Китая часто называют последним матриархатом планеты. Фото © Wikipedia / Zoharby

Высоко в горах, на границе китайских провинций Юньнань и Сычуань, расположено живописное озеро Лугу. Тут и живёт народ мосо численностью около 40 тысяч человек. Именно их чаще всего называют единственным сохранившимся матриархатом современности. Сердцем общества мосо является большой семейный дом, в котором одновременно могут жить представители нескольких поколений одной женской линии. Главой такого дома обычно становится старшая из рода. Она распоряжается хозяйством, контролирует распределение имущества и принимает важнейшие семейные решения.

Самое удивительное в культуре мосо — отсутствие привычного института брака. Здесь исторически существовала практика так называемых «гуляющих браков». Мужчина и женщина могли состоять в длительных отношениях, но не создавали общего хозяйства. Мужчина навещал возлюбленную ночью, а утром возвращался в дом своей матери. Из-за этого дети практически никогда не покидали материнскую семью. Их воспитанием занимались мать, бабушка, тёти и особенно дяди по материнской линии. Биологический отец мог участвовать в жизни ребёнка, но не нёс обязательств, характерных для традиционной семьи.

Минангкабау — крупнейшее матрилинейное общество на Земле

Минангкабау считаются крупнейшим матрилинейным обществом мира. Фото © Wikipedia / В.А. Погадаев

Если мосо известны своей экзотичностью, то минангкабау поражают масштабом. Этот народ, проживающий на индонезийской Суматре, насчитывает около семи миллионов человек и считается крупнейшим матрилинейным обществом мира. Жизнь минангкабау строится вокруг традиционного дома румах гаданг. Это большое жилище, принадлежащее женщинам рода. Мужчины могут жить в нём, но владельцами недвижимости считаются именно женщины.

Всё родовое имущество передаётся от матери к дочери. Мужчина не может унаследовать землю и передать её своим детям. После его смерти имущество остаётся внутри материнского рода. Минангкабау при этом являются мусульманами. Казалось бы, исламские традиции и матрилинейность несовместимы. Религиозная жизнь и политическое лидерство в основном остаются за мужчинами, а контроль над семейным имуществом принадлежит женщинам.

У минангкабау существует даже особая традиция мерентау. По ней молодые мужчины покидают родные деревни и отправляются за образованием, работой и успехом в другие регионы. Женщины же остаются хранительницами семейного дома и родовой собственности.

Кхаси — народ, где главной наследницей становится младшая дочь

Матрилинейная система кхаси считается одной из самых известных в Индии. Фото © WIkipedia / Bogman

На северо-востоке Индии, среди зелёных холмов штата Мегхалая, живёт народ кхаси. Здесь действует одна из самых необычных систем наследования в мире. Если в большинстве культур особое положение занимает старший ребёнок, то у кхаси всё наоборот. Главной наследницей становится младшая дочь. Именно она получает родительский дом, семейные реликвии и большую часть имущества. На неё же ложится ответственность за пожилых родителей и сохранение рода.

После свадьбы муж обычно переезжает к супруге. Дети получают фамилию матери и становятся частью её клана. Даже религиозные и семейные обряды связаны прежде всего с женской линией родства. Из-за таких традиций многие мужчины кхаси сегодня жалуются на ограниченность своих прав и выступают за более равномерное распределение наследства. Это тот редкий пример общества, где дискуссии о гендерном равенстве ведутся в направлении, противоположном привычному западному контексту.

Туареги — мужчины под вуалью

Мужчины-туареги традиционно закрывают лицо вуалью, а женщины нет. Фото © Wikipedia / MataHali

Туареги, наверное, одни из самых ярких представителей матриархальных обществ. Знамениты они тем, что, живя в строгой мусульманской культуре, голову и лица покрывают там именно мужчины. Живут они на огромной территории Сахары — в Мали, Нигере, Алжире, Буркина-Фасо и Ливии. Это единственный народ, где только мужчины покрываются, им запрещено показывать что-либо, кроме глаз. А согласно поверьям, по которым живёт народ, тот, кто увидел лицо туарега, должен умереть. Либо мужчина, кто потерпел такой позор, должен лишить себя жизни.

Представительницы туарегов обладают высокой степенью личной свободы. Они могут самостоятельно выбирать супругов, инициировать развод и сохраняют значительную независимость после замужества. Происхождение и социальный статус также определяются по материнской линии. Исторически именно женщины считались хранительницами семейной истории, родословных и культурных традиций.

Наиры — женщины, которые выбирали себе мужей

Наиры считаются одним из самых известных примеров матрилинейного общества в Южной Азии. Фото © Wikipedia / Raja Ravi Varma

И снова мы в Индии, на этот раз в южном штате Керал. Тут живёт народ наир. Он хорошо известен как каста воинов и землевладельцев, сыгравшая важную роль в формировании культуры и истории региона. Ещё несколько столетий назад семейная жизнь наиров заметно отличалась от привычных представлений о браке. Родство велось по материнской линии, имущество принадлежало большому семейному клану, а главой дома часто выступала старшая женщина рода.

Женщины касты наир абсолютно свободны в своей сексуальной и романтической жизни. Они не обязаны выходить замуж и быть только с одним-единственным мужчиной. Им даже позволяется иметь связь с высшей кастой брахманов, что крайне привилегированно. А что там у мужчин? У них, кстати, есть права! За воспитание детей отвечает не отец, а брат матери. Он отвечает за имущество, образование и будущее племянников. Также наиры славятся своими воинами, они храбро сражались с англичанами и до сих пор почитаются в Индии.

Как показывает опыт разных народов, единого сценария семейной жизни не существует. Где-то наследство получают дочери, где-то мужчина закрывает своё лицо, а где-то род принято вести по материнской линии. На примере таких обществ видно, что понятие нормы сильно размыто. И то, что нормально для вас, может быть дикостью для другого, и наоборот. А какая модель семьи ближе вам? Рассказывайте в комментариях. А ранее Life.ru рассказал историю становления звезды Майкла Джексона и о том, как повиляла на него тирания отца!