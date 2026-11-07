Две старинные российские вазы почти десять лет пылились в коробках в американской Оклахоме, пока наследники не узнали об их настоящей ценности. В итоге фарфоровые изделия эпохи Николая I продали за 2,7 миллиона долларов. Историю необычной находки РИА «Новости» рассказал американский журналист и эксперт по рынку русского искусства Джон Вароли.

Вазы высотой около полутора метров изготовили на Императорском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге в 1833 году. На одном из изделий сохранилось характерное клеймо времён Николая I. Подлинность предметов подтвердили специалисты Эрмитажа, к которым обратились представители американского аукционного дома Dallas Auction Gallery.

Как выяснилось, ещё в 1928 году американский нефтепромышленник Фрэнк Баттрам и его супруга Мерл купили вазы в мюнхенской галерее Bernheimer во время путешествия по Европе. Долгое время они украшали семейный особняк, а затем стояли у камина в доме их сына. Позднее массивные изделия разобрали и убрали на хранение.

После смерти отца в 2006 году и матери в 2011-м Рэнди Баттрам вместе с братом начал разбирать доставшееся наследство. Приглашённые оценщики обратили внимание на фарфор с российским клеймом. Как сообщалось ещё в 2013 году, предварительную стоимость пары оценивали в сумму до полутора миллионов долларов, однако покупатель заплатил значительно больше.

По словам Вароли, после революции советские власти продавали за границу предметы из императорских собраний, в том числе из Зимнего дворца. Однако установить, кому именно принадлежали обнаруженные в США вазы и каким образом они оказались в немецком антикварном магазине, специалистам не удалось. Покупатель 2013 года предпочёл остаться неизвестным, а нынешнее местонахождение изделий эксперту неизвестно.

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